PNP ibabalik sa drug war

Bibigyang muli ng papel ang mga pulis sa giyera kontra iligal na droga ng gobyernong Duterte.

Sa kabila nito, nilinaw ni Pangulong Rod­rigo Duterte sa panayam ng media kahapon ng hapon sa Malakanyang na hindi naman lahat ng mga pulis ay kasali sa kampanya laban sa iligal na droga.

“I have ordered (PNP chief) Bato (Ronald dela Rosa) to recruit young men in the PNP who are imbued with fervor of ­pat­riotism to be the members only of the task for­ces.

Every station should have one pero ‘yung pi­ling-pili, iyung walang history of corruption,” pahayag ni Duterte.

“I have to do it because kulang ako ng tao,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ni PDu30 na ipagpapatuloy ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang pa­ngangasiwa sa anti-illegal drug operations.

Matatandaan na sinuspinde noong nakaraang buwan ng Philippine National Police (PNP) ang “war on drugs” matapos na makaladkad ang ilang pulis sa pagdukot at pagpatay sa isang Korean businessman sa loob ng PNP headquarters sa Camp Crame.