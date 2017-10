PNP-IAS umaksyon laban sa EJKs

Binalaan ng PNP- Internal Affairs Service ang mga regional commanders na sisibakin kapag mapatutunayang bigo sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin.

Kahapon ay nagpalabas ng direktiba si PNP-IAS Inspector General Alfegar Triambulo sa mga Regional Internal Affairs Service na magsagawa ng special inspection sa mga naitatalang homicide cases at sakaling mapatunayan na may pagkukulang sila ay irerekomenda kay PNP Chief Director General Ronald dela Rosa na sibakin ito.

Tinukoy ni Triambulo ang mga criteria na titingnan ng IAS kung epektibo at episyente ang regional commanders at kung natutupad ba nito ang kanilang target.

Sa ilalim ng effectiveness, susuriin kung tugma ang bilang ng mga naimbestigahan ng IAS sa bilang ng mga napatay sa kanilang lugar.

“Halimbawa, kung 10 ang naitalang patay sa kanilang area of responsibility, dapat 10 rin ang kanilang naimbestigahan at kulang,” ayon kay Triambulo.

Sisilipin naman sa efficiency ang laman ng folder ng mga regional commander.

Iginiit ng opisyal na hindi sapat ang spot report lamang ng mga pulis dahil dapat ay may sapat at maayos na imbestigasyon ang nararapat isagawa sa tuwing may mga insidente ng patayan at extrajudicial killings o EJKs.