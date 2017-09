PNP handa sa rallies

By Red Fortaleza

Handa na ang hanay ng pambansang pulisya sa mga kilos protesta na inaasahang gagawin sa September 21 na anibersaryo ng deklarasyon ng Martial Law.

Ayon kay PNP spokesperson Police Chief Supt. Dionardo Carlos, ang Manila Police District ang pangunahing unit ng PNP na mangunguna sa pagbibigay sa seguridad.

Aniya pa, sa katunayan ay ini-activate na nila ang Task Force Manila Shield.

Sa Luneta, inaasahan ang may malaking pagtitipon hindi lang ng mga kontra sa Martial Law kung ‘di pati mga kritiko din ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni Carlos na may plano na ring nakalatag ang National Capital Region Police Office (NCRPO) at ang Directorate for Operation.

Nasa desisyon na ng NCRPO kung mangangailangan ito ng Augmentation Force mula sa ibang rehiyon.

Sa gitna ng mga inaasahang kilos-protesta, paiiralin pa rin daw ng mga pulis ang maximum tolerance.