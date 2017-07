PNP, DOJ may favoritism — Sen. Bam

Inakusahan ni Senador Bam Aquino ang pamunuan ng Philippine National Police (PNP) at Department of Justice (DOJ) ng pabori­tismo kaalinsunod na rin sa ginawa nitong muling pagbabalik sa serbisyo ng grupo ni Superintendent Marvin Marcos na akusado sa pagpatay kay Albuera Mayor­ Rolando Espinosa.

Ayon kay Aquino, ang pagbalik kay Marcos at mga tauhan nito sa serbisyo­ ay naghahatid ng senyales na kahit sino ay makakalusot sa anumang kaso, kahit pa pagpatay, basta’t malapit lang sa matataas na opisyal ng pamahalaan.

“What signal does this send? Kapag gumawa ka ng mali, as long as okay ka sa taas, ibabalik ka sa puwesto. That’s the signal being sent to the public,” ayon kay senador matapos na muling buksan ng Senado ang pagdinig sa pagpatay kay Espinosa.

Partikular na nakasentro ang pagdinig sa pag-downgrade sa isinampang kaso laban sa grupo ni Marcos mula kasong murder ito’y ibinaba sa homicide.

Giit pa ng senador, nakakagulat ang pag-downgrade ni Department of Justice (DOJ) Undersecretary Reynante Orceo sa kaso laban kay Marcos at kanyang mga tauhan gayong ang ­report ng NBI, PNP-IAS at Senado report, gayundin ang analysis ng medico-­legal, na murder at premeditated ang pagpatay.