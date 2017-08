PNP, CHR nagkasundo sa Kian slay at EJKs

Nakatakdang magpulong sina Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald dela Rosa at Commission on Human Rights (CHR) bukas, Agosto 29 sa Camp Crame.

Ayon kay Dela Rosa, nagkita sila noong Huwebes, Agosto 24 ni Commission on Human Rights (CHR) Commissioner Chito Gascon at nagkasundong magpulong para talaka­yin ang mga issues na may kinalaman sa extrajudicial killings at ang pagpatay sa 17-anyos na si Kian Loyd delos Santos sa Caloocan City kamakailan.

Matatandaang kaliwa’t kanang kritisismo ang natatanggap ng PNP kaugnay sa pagkakapatay kay Kian sa police operation.

Nauna nang inirekomenda ni PNP-Internal Affairs Service (IAS) Ins­pector General Atty. Alfegar Triambulo na isailalim sa pre-charged investigation ang 14 mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian.

Hinihintay na rin ng IAS ang isusumiteng counter-affidavit ng mga sangkot na pulis.

Nanindigan ang IAS na malakas ang ebidensiya para sa sampahan ng kasong administratibo ang mga akusadong pulis.