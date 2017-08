PNOY PUTULAN KITA NG ULO!

Bumuga ng resbak na pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa komento at obserbasyon ni ex-President Noynoy Aquino na parang wala naman umanong nangyari sa inilunsad na drug war ng kasalukuyang ­administrasyon.

“Sabi ni PNoy ­parang walang nangyari… sige pumasok ka sa droga PNoy kapag hindi kita pinutulan ng ulo. Buwang ka anong walang nangyari?” ang tila umu­usok sa galit na ­pahayag ni Duterte sa ika-113 founding anniversary ng Bureau of Internal Reve­nue (BIR) sa Quezon City kahapon.

Pati ang talunang pre­si­dential candidate na political rival ni Duterte na si Mar Roxas ay pinaha­gingan din ng Punong Ehekutibo at si Daanbanta­yan Mayor Vicente Loot na dating police general.

“G*go ka, mga gene­ral mo noon, mga aide mo, aide ni (Mar) Roxas puro nasa droga konektado, number one ­diyan ‘yung bata ninyo si Ge­neral Loot isa pa ‘yang u*ol na ‘yan. I mention his name during pinatawag ko sila kaya kung nandito si Loot p*@#ng-i*a mo ‘wag mo akong takutin na general ka,” pagdiriin ni Duterte.

Sa media interview naman matapos magtalumpati ang Pangulo sa naturang okasyon ay idinetalye ni Duterte ang katibayan na masigasig at tunay na may resulta ang kanyang kampanya kontra droga.

Naghatag din ng datos ang Pangulo patungkol dito.

“Sabi niya (Noynoy) walang nangyari sa campaign tingnan naman niya in his office six years was only able to seize or catch about 3,045 kilos of shabu. Ako dito ngayon sa akin one year I have already seized about 2,000 nearing 3,000 sa entire six years niya… Alam naman ng tao kung ano siya (Noynoy),” paliwanag ni Duterte.