Pnoy ipapaaresto bago ang ASEAN Summit

Posibleng ihain nga­yong Miyerkoles hanggang Biyernes ng Ombudsman sa Sandiganbayan ang kaso laban kay dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III kaugnay ng Mamasapano incident na ikinamatay ng 44 miyembro ng Special Action Force (SAF) noong Enero 25, 2015.

Oras na maisampa ang kaso, maaari nang ilabas at isilbi ang warrant of arrest sa tahanan ni Aquino sa Times St., sa Quezon City kung saan ito naninirahan sapul nang matapos ang kanyang termino noong Hunyo 2016.

Noong Setyembre 2017 pa inaabangan ng kampo ng dating Pangulo ang isasampang kaso laban kay Aquino sa Sandiganbayan.

Subalit sa nakalap na impormasyon ng Tonite, posibleng ngayong araw o sa Biyernes na isampa ang kaso laban sa dating Pangulo.

Nakaabang na ang mga abogado ni Aquino para magbayad ng piyansa para sa pansamantalang kalayaan nito oras na isampa ang kaso.

Ayon sa source, gusto umano ng administrasyong Duterte na ipahiya si Aquino sa kasong kinasasangkutan nito at ito ang gustong iwasan ng kampo ng dating Pangulo.

Kapag natuloy ang paghahain ng kaso, si Aquino ang ikatlong da­ting Pangulo ng bansa na kukunan ng mug shot. Ito rin ang naranasan ni dating Pangulong Joseph Estrada nang kasuhan ng plunder matapos masipa sa puwesto noong 2001 at ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na kinasuhan din ng plunder noong Hulyo 2012 dahil sa ginawang paggamit umano sa P366 milyong pondo ng PCSO.

Noong Setyembre 2017 kinumpirma ng Ombudsman na may probable cause para isampa ang kasong graft at usurpation of official function laban sa dating Pangulo dahil sa Mamasapano incident.

Sabit ang dating Pa­ngulo sa tig-isang count ng paglabag sa Section 3(a) ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019 at Usurpation of Official Functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code.

Nag-ugat ang kaso ni Aquino sa pagpapahintulot umano nito kay dating Philippine National Police (PNP) Director general Alan Purisima sa pagpaplano sa Oplan Exodus para hulihin ang teroristang si Zulkifli bin-Hir alyas ‘Marwan’ sa Mamasapano, Maguindanao noong Ene­ro 25, 2015 kahit suspendido ito noong panahong iyon.