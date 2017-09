PNA NAYARI NG CYBER ATTACK

Nadale ng cyber attack ang Philippine News Agency (PNA), ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar.

Ayon kay Andanar, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation (NBI) ang insidente.

“Ganito ‘no, Friday (Setyembre 8, ngayong taon) merong…nagkaroon kami ng cyber attack noong Friday. Nitong Friday na nakita nung sa IP namin na merong isang IP address na pilit pinapasok iyong lumang dashboard. Kasi may lumang website ‘di ba? Iyong lumang dashboard pilit pinapasok nung IP address na ito,” paliwanag ni Andanar sa isang panayam kahapon.

Matatandaan na ang pinakahuling sablay na naitala sa PNA ay ang napaskil na instructions o internal conversation na kasama sa headline o pamagat ng ilang artikulo.

“Meron kasing isang IP address na pilit pinapasok iyong lumang server, iyong luma, hindi iyong bago. Iyong lumang dashboard namin, kasi bago na iyong sistema ngayon eh, tapos meron ding luma. So, what is the reason for you, para sa isang tao na pasukin iyong lumang dashboard na hindi na ginagamit, bakit alam niya iyon. Kasi sa lumang dashboard makikita mo iyong mga palpak noong Philippine News Agency, puwede mong i-trace iyon ‘di ba. So, ngayon pinapaimbestigahan ngayon sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division,” dagdag na eksplanasyon ni Andanar.

Na-deactivate na ayon sa PCOO chief ang lumang dashboard dalawang buwan na ang nakakaraan.

“So, noong April, that was the time na na-activate iyong bagong website. So, mga four months ago na. Now, bakit mo bubuksan, ‘di ba? Bakit mo bubuksan iyong luma? So, meron kang intensyon na hindi maganda,” batay pa kay Andanar.

Sa kabila nito, hindi naman matiyak ng Communications Secretary kung mayroong taga-loob ng PNA na talagang nanabotahe.

“Hindi natin masasabi na taga-loob, pero mayroong IP address na iniimbestigahan nga­yon, pinaimbestigahan ni Usec. Joel Egco. Pero iimbestigahan pa rin namin, kasi meron namang hacker ‘di ba, may mga hacker… kung nangyari man iyon noon at na-publish nga, bakit mo ibabalik pa at ipapa-viral. So, ibig sabihin meron ka talagang intensyon na pahiyain iyong PNA,” ani Andanar.