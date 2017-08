PNA editors pinagre-resign ng Kongreso

Hindi lang ang netizens ang naubusan ng pasensya sa sunud-sunod na kapalpakan ng Philippine News Agency (PNA) kundi ang ma­ging ang Kongreso kaya hinirit ng mga kongresista ang pagre-resign ng mga editors ng nasabing state-run news agency.

Ginawa ng dating journalist na si Eastern Samar Rep. Ben Evardone ang nasabing panawagan sa mga PNA editors dahil hindi na katanggap-tanggap ang sunud-sunod ng blunder ng mga ito.

“Communications Secretary Martin Anda­nar should fire the editors responsible for the erroneous news posted by the PNA if only to serve notice that this pattern of embarrassment is not tolerated,” ani Evardone kung hindi magre-resign ang mga iresponsableng editors.

Huling binash ng netizen ang PNA matapos ilagay ang logo ng kumpanyang Dole Philippines imbes na ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa kanilang website na nagpaalala sa mga employers na bayaran ang mga holidays sa 2018.

Dahil dito, pinaglaruan ng netizens ang PNA na nasa ilalim ng tanggapan ni Andanar.

Bago ito, ini-report ng PNA na 95 bansa na dumalo sa 27th Universal Period Review ng UN Human Rights Council ang nagsabi na walang extrajudicial killings sa Pilipinas bagay na pina­bulaanan ng konseho.

Kamakailan naman ay ini-report ng PNA ang report ng isang news agency sa China na may kaugnayan sa West Philippine Sea kaya nagmukhang propagandista ang mga ito ng nasabing bansa na nang-agaw ng teritoryo ng Pilipinas.

Noong Mayo, habang nasa kasagsagan ng giyera sa Marawi City, ipinost din umano ng PNA, ayon kay Evardone ang isang larawan na kuha sa Vietnam at ipinalabas na sundalo ito ng Pilipinas na nakikipaggiyera sa mga teroristang Maute.