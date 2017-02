PMS sinopla sa appointing power issue

Kinontra ni Subic Bay Metropolitan ­Authority (SBMA) Chairman Martin Diño ang posisyon ng isang opisyal ng Presidential Management Staff (PMS) na walang appointing authority ang SBMA chairman kundi ang kapangyarihang ito ay nasa kamay ng SBMA administrator.

Ayon kay Diño, malinaw sa 1987 Constitution at sa ilang jurisprudence na ang SMBA chairman ang may ­appointing ­authority pagdating sa mga emple­yado nito base na rin sa naging paglilinaw ng Court of Appeals sa mga nakalipas na desisyon.

Una nang hiningi ni Diño ang klaripikasyon ng PMS kung sino sa da­lawang senior official ng SBMA, ang chairman o administrator ang may appointing power pagdating sa mga empleyado.

Ang naging tugon ni PMS Assistant Secretary Erwin Enad ay batay umano sa Civil Service Commission resolution ay nasa Administrator at Chief Executive Office ang oppointing power.

Ngunit tinutulan ­naman ito ni Diño, sa kanyang 7 pahinang reply kay Enad iginiit nito na mali ang interpretasyon ng opis­yal. Giit ni Diño, malinaw sa Section 2 ng Exe­cutive Order No. 340, series of 2004, na ang ­“SBMA chairman shall the head of agency. As such, the ­SBMA Chairman “is thus vested with the sole powe­r to appoint lower-ranked ­officers” of the agency.

Nilinaw din ni Diño na ang opinyon ni Enad sa isyu sa SBMA ay maituturing lamang na “as your personal opinion” at hindi ito opisyal.