PM Abe kaibigan, malapit sa puso ni PDu30

Itinuturing umanong kaibigan at malapit sa puso ni Pangulong Rodrigo Duterte si Japan Prime Minister Shinzo Abe na unang head of state na dumalaw ng Davao City.

Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar sa gina­wang pagpapaunlak ni PM Abe sa imbitasyon ni Pangulong Duterte na dumalaw sa Davao City at nagsadya pa sa mismong bahay nito kahapon.

“Iyong mga taong kaibigan, may tiwala ka, hindi ba iyong mga taong malapit sa puso. So ibig sabihin ­nito, malapit sa puso ni Presidente ang Japan,” ani Andanar sa panayam kahapon.

Na-appreciate naman umano ng Japan government at ni Prime minister Shinzo Abe ang ganitong gesture ni Duterte.

“The President also appreciates the gesture. Dahil alam mo ito iyong unang head of state na bibisita sa Davao. First si Shinzo Abe,” dagdag ng PCO chief.