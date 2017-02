Plunder huwag iligtas sa bitay

By Bernard Taguinod

Kung ipapasa talaga ang death penalty sa Kamara­ kahit hindi lulusot sa Senado hindi pa rin magiging ­ganap na batas. Bicameral ang sistema ng lehislatura­ natin kaya kailangang maipasa rin ng Senate ito ­parang maging ganap na batas.

Maraming batas ang naipasa ng Kamara ang ­hindi inaksyunan ng Senado kaya hindi rin naging ganap na batas.

Isang halimbawa niyan ang prangkisa ng Smart Telecommunication na ipinasa ng Kamara noong ­nakaraang kongreso pero ‘di ipinasa ng Senado kaya walang nangyari.

Sangkaterba ring panukala na puro lokal ang scope ang ipinasa ng Kamara tulad ng pagpapalit ng pangalan ng kalsada, eskuwela, dagdag na legislative district pero hindi ipinasa ng Senado kaya wala ring nangyari.

Sa Senado naman, ilang beses nilang ipinasa ang Freedom of Information (FOI) bill pero hindi lumusot­ sa Kamara kaya hanggang ngayon ‘di pa naging ganap na batas.

Ang Reproductive Health law ilang beses ipinasa sa Senado pero noong 2012 lang naging ganap na batas ­dahil saka lang ito ipinasa ng Kamara sa loob ng 15 taong pagtatangka kaya totoo ang kasabihan na it takes two to tango sa sistema ng paggawa sa batas sa ating bansa.

Kung unicameral siguro ang sistema ng lehislatura natin, baka sakaling ang lahat ng panukalang ­batas ay makakalusot dahil isang chamber lang ang magdedesisyon.

Kaya ilang beses nga sa mga nakaraang kongreso ay may pagtatangkang amyendahan ang Saligang ­Batas natin para gawing unicameral ang sistema ng lehislatura natin, kaso hindi papayag ang mga senador diyan. Malabong mangyari ‘yan maliban na lang kung magkaroon muli ng revolutionary government at buwagin ang tatlong sangay ng gobyerno at saka magtayo ulit tulad ng nangyari pagkatapos ng 1986 revolution.

***

Kung sakaling maipasa ng Kamara ang death ­penalty at kahit ‘di maipasa ng Senado, dapat sana eh isama na sa heinous crime ang kasong plunder ­para ‘di mapulaan ng mga tao.

Sino ba ang kayang magnakaw sa kaban, hindi ba ang mga matataas na opisyales ng gobyerno kasama na ang mga halal dahil sila ang may kontrol sa kaban ng bayan.­ Hindi naman ang mga taxpayers ang nagnanakaw.

Ngayon pa lang may mga nagsasabi na inililigtas na ng mga congressmen ang kanilang sarili dahil kung meron man sa kanila o ng kanilang mga amo ang magnakaw ng P50 million eh ligtas na sila sa kamatayan.

Oo kasama na ang plunder sa mga karumaldumal­ na krimen na may capital punishment pero dapat ­isama ito sa paparusahan ng parusang kamatayan ­para walang maibutas sa kanila ang bayan.

Capital punishment din naman ang mga krimen na tinukoy sa panukalang batas ukol sa balik bitay pero bakit sila paparusahan ng kamatayan samantalang ‘yung mga magnanakaw sa gobyerno ganu’n pa rin ang parusa, habangbuhay na pagkabilanggo lang?

Ilang milyong Filipino ang nagdusa sa pagbabayad ng buwis para lang nakawin ng mga kurakot sa gobyerno? Ilang milyong pamilya ang nagutom sa P50 million na ninakaw tapos habambuhay na pagkakabilanggo lang ang parusa? Naman! (dpa_btaguinod@yahoo.com)