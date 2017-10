Tweet on Twitter

Patay ang isang construction worker makaraang ito ay mahulog mula sa bubong ng isang warehouse sa Barangay Makiling, Calamba, Laguna kamakalawa ng hapon.

Kinilala ang biktima na si Marvin Vanguardia, 23 anyos, empleyado ng Next Focus Construction Company.

Batay sa report ng Calamba police, bandang alas 3:30 ng hapon, nagre-repair ang biktima ng bubong ng Lepanto Industrial Warehouse nang aksidenteng mapatapak ito sa plastic roof.

Dahil dito lumusot at nahulog ang biktima mula sa bubong at bumagsak sa sementadong sahig.

Nagtamo ito ng mga grabeng pinsala sa ulo at katawan at mabilis na isinugod sa ospital subalit ideneklara itong dead on arrival ng doktor.