PIYESTA ANG BARANGAY!

7:00 p.m. — SMB vs. TNT (series tied 2-2)

Dalawang sunod na panalo ang itinagay ng Ginebra, huli ang 93-86 victory kagabi sa Smart Araneta Coli­seum para itabla ang PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals series nila ng Star sa tigalawang laro.

Lahat ng hugot ni Tim Cone sa Gin Kings, gumana at pumasok sa scoring sheet sa pangunguna ng game-high 21 points ni Jervy Cruz sa likod ng 11 for 13 shooting sa free throw line at may six rebounds pa.

Kumana si Japeth Aguilar ng 19, may 10 si Chris Ellis, tig-nine sina Kevin Ferrer at Sol Mercado at may eight si LA Tenorio.

“It wasn’t about LA and Japeth, it’s all about other guys today,” lahad ni Cone. “The void is being filled by other guys, that’s huge for us.”

Naiwan ang Gins, 23-21, pagkatapos ng first quarter, pero pumasok sa break na nasa unahan, 48-41. Ayaw bumitaw ng Hotshots, naghahabol lang sa 65-62 pagkatapos ng three bago dahan-dahang kumalas ang Ginebra sa dulo ng fourth.

Buong gabing binulabog ni Mercado ang kamador ng Star na si Paul Lee na nalimitahan lang sa seven points.

“Paul is a dynamic scorer but Sol is a dynamic defender too,” dagdag ni Cone.

Si Joe Devance na galing sa left foot injury ang nagbigay ng emotional lift sa Gins, kahit sa first half lang nagamit ni Cone ay malaking bagay na nasa loob. Tumapos siya ng four points.

Samantala, babasagin ng San Miguel Beer at TNT KaTropa ang pagkakabuhol sa 2-2 sa Game 5 ng hiwalay nilang serye mamaya sa Smart ­Araneta Coliseum.

Napigil ng Beermen ang momentum ng Texters sa 97-86 panalo noong Martes, pero alam ni coach Leo Austria na may tibay pang ilalabas ang hukbo ni Nash Racela.

“We cannot let our guards down against a powerhouse team like TNT,” giit ni Austria.

“Napatunayan na nilang kaya nilang bumangon from a loss in a big way and now they have just been beaten again.”

Konting adjustment lang ang gagawin ni Racela sa kanyang team.

“(We) just need to make counter ­adjustments for Game 5,” aniya. “(Be) a little more aggressive on defense and a little more confidence on our shots.”