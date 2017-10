Pito pang fratmen sa Atio Slay wanted sa MPD

Wanted na sa Manila Police District (MPD) ayon kay Director Chief Supt. Joel Napoleon Coronel ang pito pa sa suspek kabilang ang tatlong babae sa hazing slay ng UST Freshman Law student na si Horacio ‘Atio’ Castillo III.

Sinabi pa ni Coronel na ang tatlong babae ay nasa loob ng frat library ng Aegis sa Sampaloc, Maynila nang ‘binibinyagan’ si Atio noong gabi ng Setyembre 17.

Isa sa kanila ang nakita sa CCTV footage na lumabas ng frat library at mukhang nagsusuka.

May palagay ang mga imbestigador na lasing sa alak ang babae.

Kasabay nito ay umaasa si Coronel na maipupursige ng Department of Justice (DOJ) ang mga kasong isinampa laban sa mga pangunahing suspek, kasunod ng testimonya ni Aegis Juris fraternity member Marc Anthony Ventura na nagdetalye sa umano’y hazing kay Castillo.

“Hopefully, the DOJ will resolve the case favorably and the case will be filed in court,” ayon kay Coronel.

Matatandaang sa testimonya ni Ventura sa National Bureau of Investigation (NBI) ay idinetalye nito kung paano pinagtulung-tulungan ng mga miyembro ng fraternity si Castillo sa Aegis Juris library.

Pinangalanan din niya ang ilang mga ka-‘brod’ niya na lumahok sa initiation.

Si Ventura ay isa sa 37 suspek na kinasuhan ng murder at paglabag sa Anti-Hazing Law kaugnay sa pagkamatay ni Castillo.

Kinumpirma ni DOJ secretary Vitaliano Aguirre II na base sa paha­yag ni Ventura, malakas na ang tsansang pormal nang makakasuhan sa korte ang mga suspek.

Gayunman, inamin ni Coronel na wala silang direktang ebidensya kay UST Civil Law Dean Nilo Divina na may kinalaman siya sa hazing.

Ito ay sa kabila ng alegasyon ng pamilya ni Castillo na alam ni Divina ang nangyari.