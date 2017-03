Piso talo sa back-to-back impeachment

Nagbabala kahapon ang isang senador na hihina ang halaga ng piso kontra dolyar kapag nagkaroon ng back-to-back impeachment complaint laban kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice-President Leni Robredo.

Sinabi ni Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na posibleng humina ang halaga ng piso kontra dolyar, gayundin ang takbo ng ating ekonomiya kung magkakaroon ng sabay na impeachment complaint sa dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa.

“The first barometer is the stock market, people vote with their money as well. So wala pa naman akong nakikitang any indication that show na nakaka-epekto sa ating ekonomiya, in the daily lives of our people to begin with,” paliwanag ni Recto.

“The peso dropped to 50 almost 51 so naturally inflation ‘yan. Inflationary so tataas ang presyo, interest rates will start going up as well ‘di ba? So hindi mabuti sa Pilipino ‘yan,” sundot pa ng senador na dating naging socio-economic manager ng nagdaang administrasyon.

Ang impeachment complaint laban kay Pa­ngulong Duterte ay isinampa ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano sa Kamara noong Marso 16.

Samantala, nagbanta naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na maghain ng impeachment complaint kay Robredo dahil sa ‘betrayal of public trust’ bunga ng vi­deo message nito sa United Nations (UN) hinggil sa ‘palit-ulo’ scheme sa war on drugs ng admi­nistrasyong Duterte.

Inilalako na rin kahapon ng abogadong si Oliver Lozano at Mel Chavez ang draft ng impeachment complaint laban kay Robredo.

“Mukhang katawa-tawa naman tayo na merong impeachment complaint against the President and the Vice-president,” sambit ni Recto.