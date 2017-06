Piso sumadsad vs dolyar

Lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar nitong Huwebes.

Nagsara ang palitan sa P50.345 sa bawat isang dolyar, mas mababa sa P50.29 bawat dolyar noong Miyerkules.

Sumampa sa P50 level­ ang halaga ng bawat dolyar sapul noong Martes matapos ang pahayag ng isang opisyal ng US Federal Reserve hinggil sa nakikita niyang pag-angat ng ekonomiya ng US kung kaya’t marami ang nagsuspetsa na tataas­ ang interest rate ng US.

Sumabay din ang paghina ng stock market kahapon, kung saan buma­ba ito ng 0.36 percent kumpara sa nagdaang araw.

Kumpiyansa naman si Sen. Francis Escudero­ na makakabawi pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar dahil sa matatag na ekonomiya at banking system sa bansa.

“Isa sa may pinakamatatag na banking system ang Pilipinas in the southeast asian region,” diin ng chairman ng Senate committee on banks, financial institutions and currencies.