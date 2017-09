Pirates mapapalaban kay Eze

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Centre)

2:00 p.m. – Perpetual vs. Lyceum (srs)

4:00 p.m. – SSC-R vs. St. Benilde (srs)

Muntik madungisan ang malinis na karta ng Lyceum of the Philippines sa kanilang huling laro kontra last year’s runner-up Arellano University.

Nalamangan ng 13 puntos sa huling 4:18 minuto, nagkapit-bisig ang Pirates para maagaw ang panalo 94-92 at mapanatiling malinis ang karta sa 12 laro.

“What we’ve shared with them is about bond and connection. That’s gonna solidify our campaign, going through shared adversity. It’s really important we stick it out together and hopefully we come out as winners,” wika ni Lyceum coach Topex Robinson.

Muling makikilatis ang Intramuros-based squad sa first game ngayon kontra Perpetual Help sa 93rd NCAA basketball tournament sa FilOil Flying V Center sa San Juan.

Mapapalaban ang Pirates sa Altas na ipinagmamalaki si 6-foot-11 Prince Eze na kasalukuyang nangunguna sa MVP race.

“Basta tulong-tulong at manatiling positive lang kami malaki ang tsansa naming manalo,” saad ni Jasper Ayaay na naging susi sa panalo ng LPU sa Chiefs.

Tumikada si Ayaay game-high 20 points at 10 rebounds sa panalo ng LPU sa Chiefs.

Swak sa final four berth ang Lyceum sakaling manalo sa Altas na may 4-7 karta.

Puntirya rin ng Pirates na sumikwat ng isa sa dalawang twice-to-beat incentives na ibibigay sa top two teams pagkatapos ng 18-game elimination round.