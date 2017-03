Piolo, umaming in love at may nagpapasaya na sa kanya

PAINTRIGA ang dating ng mga pahayag ni Piolo Pascual sa presscon ng pelikula niyang Northern Lights na sinabi niyang in love siya ngayon.

Wala siyang ­sinasabi kung sino, pero halos iisa ang duda ng karamihan na si Shaina Magdayao ba ito?

Ayaw nang idetalye pa ito ng Kapamilya actor. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan silang dalawa.

Ani Piolo, “What’s important, what I said is true and sincere. So, whatever we have and whatever we talked about, okay na ‘yun.

“You know, there some bashing, there are a lot of comments, but what is important is we know what is true, okay na ‘yun.”

Hindi na niya sinagot ang iba pang follow up questions, basta masaya siya ngayong merong nagpapasaya sa kanya.

Ang isa pang ikinatuwa ni Piolo ay ang pagkapili sa kanya bilang Ambassador ng Optical Media Board.

“It’s a privilege. It’s an opportunity to exercise your celebrity status and use for the right reason.

“‘Yung mga ganitong cause ay talagang ipinagpapasalamat ko kasi you know it’s an advocacy na walang bayad.

“You belong to this entertainment ­industry, so best foot forward and at the same time you can use your influence to spread the cause.

“Malaking karangalan ‘yun sa isang artista,” pahayag nito.

May mga naka-line up na sila na activities para ma-promote ang campaign nilang Anti-Piracy at magiging active siya sa pakikiisa rito.

De Lima pinadalhan ng chocolate ni Bong

Ang Bacoor ­Mayor Lani Mercado ang isa sa unang naki-celebrate sa 47th birthday ni Cong. Strike Revilla kahapon sa Strike Gymnasium ng Bacoor Government Center.

Ayaw ni Cong. Strike magpa-party dahil mas gusto niyang ibahagi ang mahalagang araw na ito sa mga Bacooreños kaya isinabay na niya ang launching ng DAD o Duterte Against Drugs campaign.

Kasama sina Cong. Strike at Mayor Lani sa nakiisa sa kampanya laban sa droga, at nakikita nila ang malaking pagbabago na ito sa Cavite.

Bahagi ng programang ito ay ang pagkakaroon ng Volleyball tournament na sinalihan ng celebrities at in-organize ng DAD Chairman Dinky Doo.

Ilan sa mga ­kilalang celebrities na naglaro ng Volleyball kalaban ang mga taga-Bacoor ay sina Glydel Mercado, Alma Concepcion, Maila Gumila at Jaycee Parker.

Nakatsikahan namin si Mayor Lani Mercado bago nagsimula ang event at naikuwento niya sa aming pinadalhan ni Sen. Bong Revilla ng tsokolate si Sen. Leila de Lima na may mensahe.

“Mabait lang talaga ang asawa ko. ‘Yun lang ang masasabi ko. He has a good heart,” pakli ni Mayor Lani.

Ayaw na lang ni Sen. Bong na magdagdag pa ng matitinding atake kay Sen. De Lima, dahil ang dami nang galit dito.

Ayaw ni Sen. Bong na mangyari sa kanya na dapang-dapa na siya, sinisipa pa siya. Kaya naawa na rin silang mag-asawa sa kakukulong na senador.

Kaya buo sa loob niya ang pagsasabing ipi­nag­darasal niya si Sen. De Lima dahil alam niya kung ano ang pinagdadaanan nito sa ngayon.

“I’m really praying for her kasi she’s alone in her section. At least si Sen. Bong, magkasama sila ni Sen. Jinggoy,” pakli ng Bacoor Mayor.

Dagdag pa niyang pahayag, “I don’t know if she has family. I don’t know if she has a children. I know her partner is not with her.

“So, I’m really pra­ying for her kasi sa side namin, buo ang family support, very strong.

“Nandiyan ako bilang asawa, nandiyan ang mga anak namin, ang apo namin, pati ka­patid.

“So, at this point in time at her lowest moment, kailangan ­talaga is family support and friends.”

Tuwing Linggo ay may prayer service sina Sen. Bong na inaayos nina Lani at ng mga anak nila.

Welcome si Sen. De Lima kung gusto nitong sumali sa kanila. Pero hindi pa nagkaroon ng chance na magkita-kita sila roon.

Tingin ni Lani, baka may plano ang Diyos sa kanila kaya pinagsama-sama sila roon sa Camp Crame.