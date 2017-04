Piolo, may ibubuga pa

DAHIL weekend, nagbago na kaya ang kapalaran ng Northern Lights?

Under performing sa mga unang araw ang bagong pelikula nina Papa P at Yen S.

Considering the payanig and all the paandar para dito, how true wala pang P2M ang first day box-office gross nito?

Walang strong word of mouth about it. Wala akong mabasang posting sa social media sites.

Conspicously absent ang pralala na usual occurence pag may pelikula mula sa Star Cinema, ang pagbandera na palong-palo ito sa takilya.

Wala ang mga kiyeme latik on cam interviews na ang ganda-ganda ng pelikula, with matching tilian at kilig.

Can we therefore conclude na wala nang box office clout at pull si Piolo?

Na his movies only become box office winners pag kasama niya sina Toni Gonzaga, Sarah Geronimo and of course, Judy Ann Santos?

Thinking out loud, hindi ba’t ang mga pelikula niya dating kasama sina Angelica Panganiban, Dawn Zulueta & Coleen Garcia ay under whel­ming rin ang kinita sa ta­k­ilya?

Hindi pa huli ang lahat.

May hunger pa rin siya for artistic growth at recognition.

The hunger, wanting and challenging themselves to grow as actors, obviously na kay John Lloyd Cruz na panalong-panalo sa Honor Thy Father at Ang Babaeng Hunayo.

Jericho Rosales did wonders and made our collective hearts melt in Walang Forever.

Dito kay Gerald Anderson, who was superb in movies na kasama niya sina Arci Muñoz at Bea Alonzo.

As a matter of fact, sa On The Job, si Anderson ang mas tumatak sa pelikula, kung saan kasali rin si Papa P., who took the “safer role.”

***

Sa imbitasyon ni direk Maryo de los Reyes, susugod ang diva that you love sa Pampanga para bisitahin ang Instalado, pelikula ni direk Jason Paul Laxamana para sa 2nd TOFARM Film Festival.

Mga bida sa pelikula sina JunJun Quintana (nanalo bilang pangalawang pinakamahusay na aktor sa URIAN), Francis Mangundayao at McCoy de Leon.

Si Mangundayao, ang claim to fame para sa members of the Rosas Pandan Community, may alleged photo scandal na itinuturong siya ang bida.

Si McCoy eh miyembro ng Hashtags na ka-love team of the pretty young miss na si Elisse Joson.

Speaking of TOFARM, ano na ang nangyayari sa songwriting competition na kasabay na inilunsad with the film festival?

Tuloy ba ang grand finals nito sa Abril?

Sinu-sino ang celebrity performers na aawit sa chosen song finalists?

Huwag sanang mga The WHO at Finality The WHO na singing starlets or studlets lalo na’t una nila itong salvo.