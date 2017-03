PIOLO, LUHAAN SA PAPURI NI MOTHER

NAIYAK si Piolo Pascual sa speech ni Mother Lily Monteverde kahapon sa pa-presscon ng Regal Films para sa Northern Lights: A Journey to Love.

Nabanggit ni Mother na 14 years ago ­unang gumawa ng pelikula sa Regal si Piolo (I Think I’m In Love with Joyce Jimenez) at ngayon ay nagbabalik ito sa movie na co-prod nila with Star Cinema and Spring Films (na pag-aari ni Piolo).

Pinuri ni Mother ang Kapamilya hunk dahil nu’ng last shooting day ng pelikula ay namudmod ito ng datung (mula sa sarili nitong talent fee) sa staff ang crew kaya tuwang-tuwa ang buong production.

Emosyonal si Papa P dahil bukod sa mga papuri ng Regal produ ay Regal movies daw ang pinapanood niya nu’ng bata siya at ngayon ay nakagawa siya ulit ng pelikula sa Regal.

Na-touch din siya nang tawagan siya sa telepono nina Mother at Roselle Monteverde nu’ng Linggo habang papunta siya sa ASAP.

Iba raw ang saya niya na may nagawa silang magandang pelikula kaya kulang na lang, hanggang sa Timbuktu ay mag-promote siya nito.

***

Sa presscon ng Northern Lights sa 38 Valencia Events Place ay si Piolo pa mismo ang nag-bring up ng isyu na ang da­ming nag-bash sa kumalat na ‘kissing video’ nila ng anak niyang si Iñigo Pascual.

Sey ni Papa P, “Iniisip ko how will I address that issue. Ano ba ang sasabihin ko? Paano ko ba sasagutin ‘yon?

“Kasi, puwede kang maging pikon, puwede kang maging defensive. But, you know what?

“At the end of the day, blessings ‘yung ganu’ng experience na habang nabubuhay ka pa, you get to experience that with your family, with your son, for that matter.

“Wala akong sasabihin sa mga bashers. It’s a blessing na ginagawa sa akin ng anak ko ‘yun. Kasi, ganu’n ako pinalaki ng magulang ko.”

Sobrang sweet nilang mag-ama, na ‘yung ibang tao ay nami-misinterpret o nilalagyan ng malisya ang lambingan nila.

Usually kasi, lalo na sa bagets boys ay AWKWARD na ang magpaka-sweet ng gano’n sa mga magulang.

“Natural ‘yun, eh. Ako, gustung-gusto ko talagang nilalambing ‘yung mga bata. Kasi, kapag lumaki na, eh hindi mo na puwedeng lambingin.

“Kasi, para sa akin, para gawin ng anak ko ‘yon sa akin, gagawin ko rin sa nanay ko ‘yun, gagawin ko rin sa tatay ko.

“Kasi, ang sarap pasayahin ng pakiramdam ng mga magulang mo!” bulalas ng hunkylicious actor.

In fairness kay Iñigo ay hindi raw ito affected sa bashers kahit may mga ganu’ng isyu sa social media.

“Mas mature pa nga sa akin ‘yung anak ko, eh. We never even talked about it.

“You know, one thing good about my son, he’s 19, turning 20, sobra ‘yung maturity niya.

“May mga bagay na pinag-uusapan namin and I don’t have to filter things anymore because he’s mature enough to understand.”

Hirit namin kay Papa P, kadalasan ay 12 o 13-anyos lang ay ayaw nang magpayakap sa mga magulang, lalo na ang magpa-kiss.

Pero si Iñigo ay humalik pa sa lips niya with matching I love you!

“Dumaan si Iñigo sa gano’n na ‘pag hinahatid ko siya sa school before, ayaw niyang mag-kiss. Awkward.

“But it’s because until now, I kiss my mom on the lips. Kasi, ganu’n ako pinalaki, eh. Kaming magkakapatid, nagki-kiss kami sa lips.

“And you cherish that moment, you treasure that moment that you get to be physical with your loved one,” katwiran ng aktor.

So, touchy talaga si Iñigo sa kanya?

“Ganu’n namin siya pinalaki, eh. Ganu’n din ako pinalaki. So, ganu’n kami ka-affectionate sa isa’t isa.”

Pagdating sa girls ay open din sa kanya si Inigo at nadi-discuss nilang mag-ama ang gano’n bilang nag-uusap sila araw-araw.

Nalaman namin kay Papa P na break na pala si Iñigo at ang girlfriend nitong si Kelley Day na taga-Star Magic.