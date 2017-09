Piolo, hindi tutulad kay John Lloyd Hindi magpapa-video ng lasing

Aminado si Piolo Pascual na may apprehension siya noong una siyang mag-social media. Bilang artista, isa rin siya sa nag-isip na open na open na nga naman ang buhay nila sa publiko.

Alam niyang maba-bash siya, may magne-nega. Pero ngayon nga, isa na rin si Piolo sa aktibo na rin sa social media, particularly sa kanyang Instagram account na dalawa. Ang piolo_pascual at bubupjp.

‘Yung isa raw kasi, dun niya nilalabas ang hilig niya sa photography kaya madalas, mga pictures, landscapes na kuha niya ang pino-post niya.’ Yung isa naman, mas personal account niya.

Hindi naman daw siya masyadong conscious sa mga pino-post niya dahil una sa lahat, wala rin naman siyang itinatago. Alam lang niya kung paano ang maging responsible user.

“Ang social media kasi, kailangang aware ka. I’m very aware,” sey niya.

“You have to be aware as to how you act. Hindi kailangang maging guarded as long as you’re spontaneous. As long as alam mo ang ginagawa mo and you own up to any actions that you do.

“Sa akin kasi, it comes with territory. Kung wala ka namang itinatago, so ganu’n lang.”

Of course, aware rin si Piolo sa recent na nangyari kay John Lloyd Cruz dahil sa mga na-upload na videos nito sa mga moments na nagpapaka-saya lang naman ang tao at nagre-relax.

Ayon kay Piolo, naging reminder daw sa kanila o sa kanya ang pangyayaring ‘yun.

“It’s a reminder for all of us. It’s a reminder for us to be wary of the actions. To be more responsible. I mean, we cannot judge every one, we cannot judge Lloydie. He’s a friend of mine, he’s my brother.

“I cannot comment on that but for myself, personally it reminded me to be more conscious on how I am with other people.”

In fairness to Piolo, isa rin naman talaga siya sa mga artista na well-accomplished, nag-mature lalo sa showbiz at nagagawa niyang balanse pa rin talaga ang buhay niya. Hindi rin siya ‘yung pa-controversial kasi.

Madalas, siya ‘yung mababalitaan mo na lang na merong natapos ng proyekto. Tulad ngayon, ipapalabas na ang balik-tambalan nila ni Toni Gonzaga sa September 27, ang Last Night under Spring Films, N2 at Star Cinema.

***

Naging isyu ang hindi pagdating ni Sanya Lopez nang magkaroon ng presscon para sa pelikulang Amalanhig na pinagbibidahan nila ni Jerico Ejercito at ngayon nga ay showing na sa mga sinehan.

Dahil mas nauna pa itong ginawa ni Sanya sa Encantadia, inisip ng ilan na ayaw na niyang mag-cooperate sa pagpu-promote ng pelikula at yun nga, na pinagbabawalan na siya ng network.

Nilinaw naman ni Sanya sa ginanap na premiere night ng Amalanhig sa Robinsons Galleria kung ano talaga ang nangyari. At sey pa niya, excited daw siyang talaga sa movie.

“Actually nagkaroon po ng conflict noong umpisa. So medyo nahihirapan po ang kabila na payagan po ako. Pero naging okey na rin naman po sa kanila nitong huli na. Pinayagan po nila kong mag-promote at magpunta sa premiere.”

First movie ni Sanya ang Amalanhig kaya excited daw siyang talaga sa horror-suspense movie nila.

Natawa si Sanya nang sabihin dito na may crush pala sa kanya ang leading man na si Jerico Ejercito. Eh, consistent si Sanya sa pagsasabing hanggang ngayon, never pa siyang nagkakaroon ng boyfriend.

Pero tingin naman daw niya, puwedeng-puwedeng maging boyfriend material si Jerico.

Aniya, “Sa tingin ko naman po, yes, yes. Kasi noong time na magkatrabaho kami, sobrang maalaga siya. He’s very gentleman at nakita ko naman ‘yun sa kanya. Mukhang seryoso naman siya pagdating sa relationship.”

At dahil nga mas naunang ginawa ni Sanya ang Amalanhig sa Encantadia, napatanong kami dahil may kissing scene rin sila rito ni Jerico.

Natandaan kasi namin ang sinabi ni Sanya na on and off-cam, ang ka-loveteam na si Rocco Nacino ang first kiss niya. Not unless, additional scene na lang ito sa Amalanhig at kailan na lang kinunan o nakalimutan na lang kaya niyang may ginawa silang kissing scene ni Jerico bago ang Encantadia.