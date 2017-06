PINOYS BIKTIMA SA LONDON INFERNO

Kinumpirma na ng Philippine Embassy sa London na ilang Pinoy ang nadamay at nasaktan sa pagkasunog ng Grenfell Tower sa Lancaster West Estate, North Ken­sington sa West London.

Dakong hatinggabi nang magsimulang kuma­lat ang apoy sa 24-palapag na residential tower at nasa anim na katao na ang kinumpirmang patay.

Hindi pa nagbigay ng eksaktong bilang ang Philippine Embassy sa mga Pinoy na nadamay sa naturang trahedya. Wala pa ring ibinibigay na pa­ngalan ang embahada.

“A number of them are in the emergency shelters at St. Clement’s Church, the St. Francis of Assisi Church and the Portobello Rugby Club on Walmer,” ayon sa statement ng ­Embassy.

Nauna ring sinabi ng embahada na handa siyang magbigay ng assistance sa mga apektadong Pinoy.

Maaari rin umanong makipag-ugnayan sa embahada sa telepono bilang +447802790695 o mag-e-mail sa embassy@philemb.co.uk ang mga nagnanais makibalita hinggil sa mga kaanak sa naturang lugar.

Bukod sa anim na namatay sa naturang sunog, mahigit 70 katao pa umano ang isinugod sa iba’t ibang ospital. Inaasahan ding madaragdagan pa ang bilang ng namatay dahil meron pa umanong mahigit 20 katao ang nasa kritikal na kalagayan at marami pa ang nawawala.

Sa kasalukuyan, bagama’t naapula na ang apoy may mga manaka-naka pa ring pagliliyab sa naturang gusali na mayroong 120 apartment.