Pinoy workers sa US tutulungan ng gobyerno

Nakahanda pa rin ang administrasyong Duterte na tulungan ang mga ­Pilipino na maaaring maapektuhan ng bagong immigration policies sa Estados Unidos.

Ito ang tiniyak ni Sen. Alan Peter Cayetano matapos lumikha ng ingay sa Filipino communities sa Amerika ang naging paha­yag ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na hindi tutulungan ng gobyerno ang undocumented Overseas Filipino Workers (OFWs)­ na mahuhuli ng mga awtoridad sa US.

Ayon kay Cayetano, ang konteksto ng pahayag­ ni Pangulong Duterte ay para magbigay lang ng katiyakan sa US government na hindi makikialam ang Pilipinas sa “domestic affairs” ng Amerika.

Pinaliwanag pa ng senador, na napipintong italaga bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs (DFA), na kasalukuyan nang nagsasagawa­ ng dayalogo ang admi­nistrasyon sa kanilang counterpart upang mabig­yan ng “due process” ang mga Pinoy na madadale ng bagong immigration policies sa US.

“Ayaw lang ng Pangulo na diktahan ang Amerika kung ano ang immigration policy nito, dahil ayaw din nating diktahan tayo. But it doesn’t mean that the President doesn’t care,” paglilinaw ni Cayetano.

Binanggit pa ni Caye­tano ang naging pahayag ni US State Department acting spokesman Mark Toner na hindi nila pinag-iinitan ang mga Pinoy sa US dahil hindi naman kasama ang Pilipinas sa isinailalim sa “countries of concern” ng administrasyong Trump.