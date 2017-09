Pinoy sa Iraq hinay-hinay muna sa pasyal

Pinayuhan ng embahada ng Pilipinas sa Iraq ang may 4,000 Filipino na nasa naturang bansa na limitahan ang pagtungo sa mga pampublikong lugar sa Baghdad kasunod ng serye ng ‘terror attack’.

Sa ulat kay Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayetano ni Embassy Charge d’Affaires Elmer Cato, wala namang Filipino na napabilang sa 84 nasawi maging sa 93 nasugatan at aniya karamihan sa mga biktima ay pilgrims.

Ayon pa kay Cato, inako na ng Islamic State ang terror attacks na isinagawa sa isang checkpoint at restaurant, gayundin ang pag atake ng dalawang suicide bombers sa main highway sa Nasiriyah, Dhi Qar Province.

Noon lang Miyerkules, isang security checkpoint hindi kalayuan sa Philippine Embassy ang inatake at noong Biyernes isang pagsabog ang naganap sa Dora district, kung saan may mga naitalang sugatan.

“Terrorist attacks such as those carried out against pilgrims in Dhi Qar Province have no room in civilized societies such as ours,” giit ni Cayetano.