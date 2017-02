Pinoy dream killer ang tax reform package

Itinuturing ng isang mambabatas sa Kamara na isang “Pinoy dream killer” ang tax reform bill na isinusulong ng Malacañang lalo na sa usapin ng mas mataas na buwis sa pagbili ng mga sasakyan.

Ayon kay Makati Rep. Luis Campos Jr., sinabi­ nito na pangarap ng bawat Filipino na magkaroon ng sariling sasakyan kaya kapag natuloy na itaas pa ang buwis sa mga bagong sasakyan ay patay ang ambisyon ng mga Pinoy.

“Higher excise taxes on low-priced automobiles “could dampen the hopes and dreams of many Filipinos to own a car,” ani Campos.

Sinabi pa ni Campos na lumabas sa AmBisyo­n Natin 2040 survey ng ­National Economic Development Authority (NEDA) na 62% sa mga Filipino ay nais magkaroon ng sariling sasakyan.

Sa ngayon ay 47% sa mga pamilyang Filipino ang walang sariling ­sasakyan, 37% lamang ang mayroong isang behikulo habang 16% ang mayroon higit sa isang kotse.

Lumabas din umano sa nasabing survey na kahit maganda na ang transport system sa bansa pagdating ng 2040 ay mas nanaisin umano ng mga Filipino na magkaroon pa rin ng sariling sasakyan.

Subalit ang pangarap na ito ng bawat Pinoy ay hindi na matutupad kapag tinaasan ang ­excise tax kung saan ang bawat kotse na hindi bababa sa P600,000 ay papatawan ng P24,000 na buwis at karagdagang 40% sa lalagpas sa P1.1 milyon.

Sa ngayon ay P12,000 ang buwis sa isang sasakyan na hindi lalagpas sa P600,000 at 20% sa sobra sa nasabing halaga kaya kung matutuloy umano ang pagpapataw ng karagdagang buwis sa mga sasakyan ay goodbye na, aniya, sa pangarap ng bawat Pinoy lalo na ang mga middle class pababa.