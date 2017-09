PINGRIS SA 5000 POINTS CLUB

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

3:00 p.m. – Blackwater vs. Rain or Shine

5:15 p.m. – TNT vs. Ginebra

Espesyal kay Marc Pingris ang 128-81 na panggugulpi ng kanyang Star sa Kia kagabi sa Mall of Asia Arena.

Sa fastbreak dunk ni Ping sa final 7 second ng laro, inekisan niya ang pang-12 puntos niya sa laro naidagdag ang pangalan niya bilang ika-86 miyembro ng 5,000 Points Club ng PBA.

Pang-82 ang 42-anyos na si Ping sa locals na umabot sa milestone ng 42-anyos na liga.

Kasabay ng panalo ay pinaypayan ng Hotshots ang tsansa sa top four.

Sa ika-anim na panalo sa 10 laro, kailangan pa rin ng Star na manalo laban sa NLEX bukas at umasa na sapat na iyon para makasali sa magic circle na may gantimpalang twice-to-beat advantage sa susunod na round.

“Crucial for NLEX and for us so we need to prepare hard for that,” ani Hotshots coach Chito Victolero. “Kasi nga that’s all we have para magkaroon ng chance sa top four. Ganu’n din ang NLEX. Magandang laro iyan sa Sunday.”

Ang talo ay ika-11 sa ganoon ding karaming laro ng Kia na tumapos na panghuli at umaasa na lang sa rookie draft sa Nobyembre. Picanto ang may-ari ng No. 1 pick overall.

Hindi na naglaro sa buong fourth quarter si Kristofer Acox pero tumapos pa rin ng 19 points at 15 rebounds, nagtala si Jio Jalalon ng 15 puntos tampok ang isang buzzer-beating na pabandang tira na nagbigay sa Star ng 65-36 lead sa halftime.

Sina PJ Simon, Ian Sangalang, Pingris, Justin Melton and Mark Barroca ay nag-ambag ng hindi kukulangin sa 10 points bawat isa.