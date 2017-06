PINAY MISSING SA LONDON INFERNO

Isang Pinay ang iniulat na nawawala matapos ang deadly fire na siyang tumupok sa 24-palapag na Grenfell Tower sa West London noong ­Miyerkules.

Ang Pinay ay kinilala ni Sen. Joel Villanueva na si Ligaya Moore, tinatayang nasa 60 taong gulang at ­miyembro ng Jesus is Lord (JIL), na pinamumunuan ng ama ng senador.

“Until now we are ha­ving a hard time looking for her whereabouts. We have already informed our embassy, and hopefully we could help in finding Nanay Ligaya­ Moore,” paglalahad ni Villanueva sa isang ­ambush interview nitong Huwebes ng hapon.

Tinawagan na rin ng senador ang isang Filipina nurse na nagtatrabaho sa ospital na pinagdalhan sa mga biktima ng sunog subalit naging nega­tibo ang paghahanap ng senador.

Nag-iisa lang umano si Moore sa kanyang unit na nasa ika-21 palapag ng residential building nang maganap ang sunog.

Katabi lang ng nasunog na gusali ang simba­han ng JIL sa London.

“We are still praying and we are very hopeful that she’s safe,” ani Villanueva.

Umabot na sa 17 residente ng Grenfell Tower­ ang kinumpirmang namatay sa sunog habang tinatayang 80 ang ginagamot sa ospital, 18 dito ay nasa kritikal na kondisyon.