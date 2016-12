Pinay jihadist sa Kuwait tutulungan pa rin ng DFA

Patuloy na kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang ulat na nahatulan ng pagkakakulong ng 10-taon ang isang Filipina sa bansang Kuwait dahil sa pagsali sa teroristang Islamic State jihadist group.

Ayon kay DFA spokesman Charles Jose, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ito sa mga opisyales ng Philippine Embassy sa Kuwait upang ­alamin ang nasabing kaso.

Kasabay nito ay tiniyak ng DFA na handa ang pamahalaan na bigyan ng tulong ang 32-anyos na Pinay domestic helper sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at consular assistance.

“We are verifying the report. But in any case, our embassy is prepared to extend legal and consular assistance to the OFW and make sure that she gets due process and her rights are not viola­ted,” sabi ni DFA spokesman Charles Jose.

Base sa impormasyong nakalap ng DFA, naaresto ang nasabing Pinay noong nakalipas na Agosto, dalawang buwan matapos itong dumating sa Kuwait para maging domestic helper.

“We commit to res­pect the judicial proces­ses of other nations in dealing with any Filipino abroad being prosecuted for violation of the laws of their host countries,” dagdag pa ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, Jr.