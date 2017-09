Pinatay sa harap ng anak

Tinambangan ng anim na kalalakihan na sakay ng tatlong motorsiklo ang isang tricycle driver habang namamasada ito kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak na babae sa Barangay 66, Pasay City kamakalawa ng gabi.

Nagtamo ng maraming tama ng bala ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril sa ulo at sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang biktimang si Ricardo Claudio Jr., 22, naninirahan sa 222 F. Tramo, Vergel St., Barangay 98, Zone 14 ng nabanggit na lungsod at namatay noon din sa pinangyarihan ng insidente.

Batay sa isinumiteng report ni Chief Inspector Rogelio Hernandez, hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay City Police, dakong alas-8:54 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Hidalgo St. Barangay 66 nang nasabing lungsod.

Lumalabas sa imbestigasyon, habang namamasada ang biktima kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak na babae nang pagdating sa bahagi ng Hidalgo St. ay hindi ito iniwanng nakabuntot na anim na kalalakihan na lulan ng tatlong motorsiklo.

Base sa kuha ng circuit television (CCTV) footage, ang anim na suspect ay sakay ng tatlong motorsiklo at bumuntot sa minamanehong tricycle ng biktima at paghinto nito sa kanto ng Lakandula St., bumaba sa motosiklo ang isa sa mga suspek na nakasuot ng kulay itim na jacket at sabay na pinagbabaril si Claudio sa ulo at sa likod nito.

Hanggang sa tumumba ang biktima at masuwerteng hindi tinamaan ang kanyang angkas na anak.

Subalit hindi pa nakuntento ang suspek kung saan ang isa sa mga ito ay lumapit at muling pinaputukan ng makailang beses ang biktima hanggang sa nasawi.

Nang masigurong wala nang buhay ang biktima ay mabilis na nagsitakas ang mga suspect sa hindi mabatid na direksyon na palayo sa pinangyarihan ng insidente.

Sa pagsisiyasat ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng Southern Police District (SPD) narekober ang walong basyo ng 9mm na baril mula sa crime scene.

Pahayag naman ni Lennon Tawat, barangay captain ng Barangay 66, hindi nila kilala ang biktima at taga ibang barangay.

“May umuugong po dito sa aming barangay na bagong laya daw po itong driver na ito” ani Tawat.

Iyak nang iyak naman ang anak ng biktima matapos nitong masaksihan ang ginawang pagpatay sa kanyang ama.

“Yung bata takot na takot na umiiyak. Ang sinisigaw, patay na raw papa niya. Nahulog daw ito sa tricycle nang tumumba,” pahayag ng isang alyas ‘Romy’ na isa sa mga residenteng nagdala sa bata sa isang barangay hall.

Sa ngayon ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang pulisya at inaalam pa rin ang motibo ng pamamaslang sa biktima.

Ang labi naman ng biktima ay pansamantalang inilagak sa Rizal Funeral Homes upang isailalim sa awtopsiya.