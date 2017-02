Pimentel sa solons: Makinig sa Simbahan!

By Boyet Jadulco

Nanawagan si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa mga ­senador at kongresista na huwag balewalain ang saloobin ng Simbahang Katolika laban sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa.

Ayon kay Pimentel, nagbibigay lang naman ng kanilang pananaw ang Simbahan sa panukala dahil ang pinal na desis­yon ay nasa kamay pa rin ng mga senador o kongresista kung aaprubahan o hindi ang panukala sa pagbabalik ng capital punishment.

“Puwede po talaga ­silang magkomento sa public issues tapos mayroon din silang karapatan ng freedom of assemblies. Tama po iyan at makinig din po tayo sa kanila,” wika ng Senate President sa isang radio interview.

Nitong Sabado ay nagsagawa ng prayer rally ang Simbahan na binansagang “Walk for Life” upang tutulan ang pagbabalik ng parusang kamatayan at ang nagaganap na extrajudicial killings sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

Nakalusot na sa house committee on justice ang panukala sa reimposition ng death penalty at dinedebate na ito sa plenaryo­ ng Kamara, habang sa Senado ay sinuspinde ang pagdinig sa panukala.