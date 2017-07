Pimentel ayaw sumawsaw sa Pacquiao retirement

Ngayong pinag-uusapang muli ang pagreretiro ni boxing icon at Sen. Manny Pacquiao matapos ang masaklap na pagkatalo kay Australian Jeff Horn, dumistansiya naman sa usapin ang kaalyado at kaibigan nito na si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Ayon kay Pimentel, bilang kaibigan at kasamahan sa mayorya ng Senado, hindi niyang papayuhan si Pacquiao na magretiro sa professional boxing dahil wala siyang kapabilidad para timbangin kung may ibubuga pa sa lona ang fighting senator.

Aniya, si Pacquiao lang ang makapagsasabi kung hindi na kaya ng kanyang katawan ang maki­pagbugbugan sa lona lalo na ngayong 38 taong gulang na ito at marami nang tinanggap na suntok sa mga nakaraang laban.

“‘Wag tayo makialam sa boxing career decision ni Sen. Manny. Siya lang may alam sa katawan niya hence we let him decide,” giit ni Pimentel sa isang text message.

Kahit natalo sa kontrobersyal na desisyon, nanindigan si Pimentel na habambuhay niyang ituturing si Pacquiao bilang isang hero at idolo.

“When he was at the peak of his boxing career and global popularity, he allowed me to be his friend. And I will be his friend and admirer up to the day I say goodbye to this world,” pagtiyak ni Pimentel.

Isa sa pulitikong nagrekomenda na magretiro na lamang si Pacquiao at pagtuunan na lamang ang trabaho sa Senado ay si Ifugao Rep. Teddy Baguilat.

“End of the road for Pacman as a boxer. Concentrate na siya career in public service,” giit ni Baguilat.

Isiniwalat kahapon na si Freddie Roach na mag-uusap sila ni Pacquiao kung ano ang magi­ging prayoridad niya dahil sa mahirap pagsabayin ang maging senador at isang boksingero.