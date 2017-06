Pilipinas tatamaan ng heatwave

Makararanas ng mahigit 300 heatwaves ang iba’t ibang bansa kabilang ang Pilipinas sa loob ng isang taon dahil sa epekto ng global warming.

Ito ang inilabas na babala ng mga siyentipiko kung saan ang emission on trajectory o mas kilalang RCP 8.5 ay tatama sa maraming bansa.

Ayon sa ulat ng Agence France-Presse, maliban sa Pilipinas kasama rin sa nagbabantang epekto ng climate change ang Indonesia, northern Brazil, Venezuela, Sri Lanka, southern India, Nigeria at maraming bansa sa West Africa at Northern Australia.

Iniulat din ng Nature Climate Change na nagkasundo ang 196 bansang kasali sa Paris Agreement para solusyunan ang global warming.

“Even if we outperform the Paris targets, the population exposed to deadly heat will be about 50 percent by 2100,” ayon kay Camilo Mora, professor sa University of Hawaii at nanguna sa pag-aaral.

Sa kasalukuyan, 30 porsiyento ng populasyon ng mundo ay nakararanas ng mas mainit na panahon kada taon.

Simula noong 21st century, marami nang nasawi dahil sa heatwaves kahit ang mga may modernong teknolohiya at apparatus.

Halimbawa sa Western Europe na isang maunlad na bansa ay mahigit 70,000 ang nasawi noong tumama sa kanila ang heatwave nu’ng 2003.