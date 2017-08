PILIPINAS PABORITO VS IRAQ

Mga laro mamaya:

(Nouhad Nawfal Stadium)

6:30 p.m. — Qatar vs. China

9:00 p.m. — Philippines vs. Iraq

11:30 p.m. — India vs. Jordan

2:00 a.m. — Syria vs. Iran

Maski karamiha’y ­Cadet members pa lang, wagi pa rin ang Pilipinas sa Iraq sa mapisikal at maintensidad na game sa nakalipas na buwang 39th Jones Cup sa Taiwan, 84-75, kahit din ejected si naturalized player Christian Standhardinger.

Ngayo’y lahat regulars, mas naging bigating paborito ang Inter­national Basketball Federation world No. 27 Philippines (1-0) sa FIBA no. 92 Iraq (1-0) sa rematch mamaya sa 29th FIBA Asia Cup 2017 prelims sa Nouhad Nawfal Stadium sa ­Beirut, Lebanon.

Nine evening ang mu­ling pagtutuos ng dalawa makalipas ang alas-6:30 ng gabing hamukan ng no. 14 China (0-1) at no. 50 Qatar (0-1), habang sa 11:30 p.m. ang salang ng Jordan (1-0) at India (0-1), at sa alas-dos ng ­madaling- araw (Manila time rin) ang pagpapang-abot ng Iran (1-0) at Syria­ (0-1).

Second straight win ang mga minamataan ng Filipino quintet at ­Iraqis mula sa mga nakagigimbal nilang pandebutanteng salang at nanalo noong Miyerkules ng gabi para sa solo lead sa Group B at paglapit sa outright quarters berth.

Binanda ng ­Nationals ang kakaibang pusong palaban at determinasyon sa drive-dribble offense at maging sa depensa upang maiguho ang matatangkad, mabiblis at mga bata sa defending champion Chinese, 96-87.

Naipuslit naman ng Iraqis ang 75-66 decision laban sa Qataris.

Kung maduduplika ng Filipino quintet ang pinakitang laro laban sa Mainlanders, hindi malayong maging blowout game ang isang ito lalo’t kung hindi na mato-­thrownout si Calvin Abueva, gaya sa 2:28 pa lang ng first quarter laban sa Sinos.

Pero ilan sa dapat kuyugin ng depensa ng mga Pinoy kontra Iraqis sina center Mohamemd Al-Khafaji, naturalized ­player Kevin Galloway at snipers Karrar Hamzah, Hassan Abdullah at Ali Ismael.

Samantalang itutuloy pa rin nina Terrence Romeo, Standhardinger, Jayson Castro at Matthew Wright ang pinakitang opensiba makalawa sa mga pagsikwat ng 26, 15, 13 at 12 points, ayon sa pagkaksunod.