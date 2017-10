Pia todo-display ng puwet sa Indonesia

MARKADO na ang October sa mga taga-Bali Indonesia, dahil sa eksena ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Halloween ang okasyon, pero feeling summer ang fiesta ang lahat, dahil na rin sa mga eksena ni Pia sa dagat ng Bali.

Woke up in Bali 🌸 A post shared by Pia Wurtzbach | Miss Universe (@piawurtzbach) on Oct 28, 2017 at 8:34pm PDT

“Woke up in Bali,” simpleng caption ni Pia sa photo na nakatalikod siya, na 2 piece bikini ang suot, at labas na labas ang bun, butt, monay o puwet.

Hindi nga napakali ang male followers ni Pia dahil sa kaseksihan niya, at dahil sa lakas ng loob niya na ilantad ang kadalasan ay itinatago ng mga kababaihan.

Maraming babae ang takot na takot na ipasilip ang kanilang puwet, dahil ang part nga raw na ‘yon, kadalasan ay umiitim, kahit hindi naaarawan.

Pero, iba nga ang kaso ni Pia, na ang butt niya, bukod sa super-angat na angat, o protruding talaga, kakulay na kakulay rin ng skin niya sa iba’t ibang bahagi ng katawan niya.

nievz08 “Omg so hot!”

redrack21 “Marlon will never ever let u go…hotness overload.”

pabloinpr “WOW nice very very nice just beautiful.”

Super-inggit nga ang mga kalalakihan kay Marlon Stockinger, dahil ang pantasya nilang si Pia, taken na ni Marlon.

Anyway, hindi rin napigilan ni Marlon ang mag-comment sa isa pang photo ni Pia, na kung saan ay basang-basa naman ang buong katawan nito, nakaluhod sa swimming pool, at labas naman ang legs, at bahagi pa rin ng puwet niya.

“We can go home now…” sey ni Marlon.

Oo nga naman, uwian na, may nanalo na. hindi na puwedeng kabugin pa si Pia sa aspetong ito.

“The photographer ran out of film it melted na…” karugtong na comment ni Marlon.

Na sinasabi nga, na sa sobrang hot ni Pia, natunaw na ang film ng kamera, kahit na digital na ang uso ngayon.

Siyempre, aliw na aliw ang mga followers nina Marlon at Pia sa mga lambingan online ng dalawa.

At feeling nga nila, baliw na lang ang lalakeng mang-iiwan sa isang saksakan ng seksi na tulad ni Pia.

Pero, sobrang naaliw naman kami sa comment ni Vice Ganda sa sexy photo na ‘yon ni Pia.

“Ang sabi ko sayo mag-igib ka! Wala akong sinabing maligo ka sa poso! Uwiiiii!!! Gigil mo qoueh!” tsika ni Vice, na ikinahalakhak ng mga fans, followers nila.

Well, dapat ay sanay na ang mga tao sa mga sexy photos ni Pia sa Instagram niya. Hindi naman ito ang first time na ginawa niya ito.

Pero, nakakaloka lang na kapag may mga bagong eksena si Pia, laging laman ng usapan ng netizens.

Well, kaya nga siya naging Miss Universe, dahil ang alindog ni Pia, mahirap deadmahin, mahirap burahin sa isip, mahirap kalimutan.