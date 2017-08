PIA, PINUTAKTI NG BASHERS SA ‘PRAY FOR BARCELONA’

PINUTAKTI ng pamba-bash ang 2015 Ms. Universe Pia Wurtzbach sa Instagram dahil sa post niyang “Pray for Barcelona” at may hashtag na #NoMoreTerrorism.

Ipinost ito ni Pia kahapon pagkatapos napa­balita ang nangyaring terrorist attack sa Barcelona, Spain na kung saan mahigit 30 ang nasawi.

Nagkomento lang ang mga followers niya na sana, isipin din nito ang giyerang nangyayari sa Marawi at marami ring napaslang sa war on drugs ni Pres. Rodrigo Duterte.

Kaya nagpahabol ito ng caption sa post na iyun na hindi ibig sabihin eh wala siyang concern sa nangyayari ­dito sa atin.

Sabi ni Pia, “I’m at a loss for words. Prayers and thoughts go out to family and friends of the victims of this terrible attack.

“This affects all of us. Mag-ingat po tayong lahat because this can happen to anyone, any part of the world.

“#PrayForBarcelona #NoMoreTerrorism PS please don’t think I’m unaware of the situation in the Philippines also. #PrayForThePhilippines #PrayForMarawi.”

Tinanggap ng fans at followers niya ang update niya sa post na iyun.

***

Masaya ang mga taga-Maynila at mga taga-Bacoor na nakasaksi ng signing ceremony ng sister city agreement ng Maynila at Bacoor noong Miyerkules nang hapon sa Session Hall ng Manila City Hall.

Pinirmahan iyon ng Manila Mayor Joseph Estrada at ng Bacoor Mayor Lani Mercado.

Pagkatapos nilang magpirmahan, nagbigay ng regalo si Mayor Erap kay Mayor Lan, at ganundin ang huli.

Parang nag-exchange gift sila ng produkto ng kani-kanyang lungsod.

Bago natapos ang seremonya, nag-alay si Mayor Lani ng isang awit para kay Mayor Erap.

Kinanta niya ang Kahit na Magtiis na theme song ni Mayor Erap.

Sinabayan na siya ng kanta ng Manila Mayor.

Sabi ni Mayor Erap, hindi man sila nagkasama ni Lani sa pelikula, at least, partner sila nga­yon sa pagpapaunlad ng Maynila at Bacoor.

Nag-partner na rin ­sila sa pagkanta.

Ngayong sister ­cities na sila, pag-uusapan ng dalawang alkalde ang mga pagbabago at i-improve pa sa kani-kanyang lungsod. Meron silang exchange ng education at pati sa medical.

Pinaghahandaan ni Mayor Lani ang Marching Band parade na gagawin daw nila sa Maynila hanggang sa Quirino grandstand.

Meron silang Musiko 2017 na gagawin nila sa September 30 sa Bacoor.

“Yung Musiko 2017 para sa September 30 this year, we have invi­ted­ se­veral provinces, cities and municipalities to join us. Katulad nu’ng mga nakaraang ­taon, since 2010 pa namin gina­gawa ‘yan,” pakli ni Mayor Lani.

Pinaghahandaan din niya ang malaking pro­ject nilang gagawin sa June 2018, ang Inter­national Marching Band Competition.

Mag-iimbita sila sa iba’t ibang bansa ng marching band na magtutunggali rito sa atin.

Gagawin nila ito sa Bacoor sa pakikipag­tulungan ng lungsod ng Maynila.

Ilan lamang ito sa mga proyektong pinaghahandaan ng Bacoor sa tulong na rin ng lungsod ng Maynila.