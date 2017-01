Pia, payanig ang last pictorial sa Miss U

PASIKLAB! Pasabog ang huling ­pictorial ni Pia Wurtzbach para sa Miss ­Universe.

Si Pia mismo ang nag-post nito sa Instagram.

Marami ang pumuri sa swimsuit photo kung saan tunay siyang “confidently beautiful with a heart.”

Gorgeous!

Pero meron ding mga umokray, at pinuna na tila mas natuon ang oras niya sa lovelife kesa sa mga advocacy.

At any rate, nag-tweet si Pia, “Just to be clear, wala po akong balak magkaanak o ­mag-asawa after Miss Universe. ­Kalma lang po.”

May prayer-tweet din siya para sa mga ­Pinoy, “‘Wag po sana ­tayong mam-bash ng mga ­candidates dahil magre-reflect po ‘yan sa impression nila sa ‘tin.

“Lahat po tayo, representative ng Pilipinas.”