Pia, masusubukan ang PALABRA DE HONOR

BIG thing ang Maalaala Mo Kaya episode ni Pia Wurtzbach this Saturday with Liza Soberano portraying the life of our most recent Miss Universe.

Does this mean Kapamilya na totally si Pia at sa Star Cinema na ang kanyang magiging pelikula at hindi sa isang film outfit na una nilang natanguan ng kanyang manager na si Jonas Gaffud? Tingnan natin kung hanggang saan uubra ang PALABRA DE HONOR.

***

Ngayon ang presscon announcement ng pagsama ni Richard Gutierrez sa teleseryeng La Luna Sangre na made-delay ang pagpapalabas at hindi na sa original na June 12 airing date.

Magpapang-abot kaya sina Richard at Angel Locsin sa teleserye tulad ng dati?

***

Iniwan na ba ni Joseph Marco si Keren Pascual bilang manager? Bakit kaya?

Bukod sa pagkakaroon ng magaling na mana­ger, sana’y magpakagaling pa si Joseph bilang aktor kaysa pagpapatangos ng ilong at pagpapa-cute ang atupagin niya.

***

Ano ang mangyayari kay Marlo Martel ngayong wala na yatang pag-asang magsama pa sila ulit ni Janella Salvador?

Bawat umaga na lang, palamya siya nang palamya.

Hindi kaya ma-develop sila ni Dominic Roque bilang magka-loveteam sa Umagang Kay Ganda?

***

Tsalap-tsalap pa rin ang Bikini King na si Allen Molina nang rumampa sa The Ultimate One 2017 last Friday sa One 690.

Guest din si Allen sa Beyond Naked Buddies Version 2 sa Hunyo 10, Sabado, sa The Music Hall, Metrowalk, Ortigas, Pasig City.

Ang palabas ay iho-host nina Choko Batok, Petra K at Taz Diva.

Nagsanib-puwersa sina Shobi Dionela at Leklek Tumalad (cell# 0927-488-6886) of Asia para sa proyektong ito.