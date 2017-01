Pia, KINASTIGO sa landian w/ Marlon

QUICK to judge ang ha­ters, bashers, inggiteras at mga nagmamalinis matapos ang mag­sing-irog na sina Marlon Stockinger at Ms. Universe Pia Wurtzbach posted sa social media ang kanilang lovey dovey vacation pictures.

What caught the ire of the manangs and wolves in sheep’s clothing eh ang post ni Wurtzbach in her two-piece bikini kung saan nakadantay ang kanyang alindog sa hubad barong katawan ni Stockinger.

Dahil sa mga larawan, tinawag na malandi, haliparot and all the most demeaning words ang pinakamagandang babae sa sangkalawakan.

Teka, teka, teka…. nasa beach sina Pia at Marlon at ang binatang race car driver eh naka-conservative board shorts pa man din.

Hindi ba appropriate sa setting ang outfits nila?

Anong kalandian ang nakikita n’yo sa dalawang nagmamahalan na magkasama sa beach?

Sobra kayo sa panghuhusga.

Sa totoo lang, of legal age na ang dalawa. Parehong tapos sa pag-aaral. May maayos na karera.

Mga responsableng nilalang. Binigyang-karangalan ang Pilipinas na­ting mahal.

Tapos, ganito ang reaction shot ninyo sa kanila? Anong PETSA at TAON na ba at ang mga hanash at kuda ninyo ay kakaiba?

Kesa sina Pia at Marlon ang pinagkakaabalahan ninyo, bakit hindi ninyo bantayan, obserbahan at pangaralan ang mga anak, pamangkin, pinsan at kung sino mang kadugo ninyong nasa on set of puberty, in their early teens at ‘yung magde-debut pa lang?

Sila ang turuan ninyo kung ano ba ang magandang asal para sa isang nagdadalaga at nagbibinata at mga young adults pa lamang.

Sila ang laging kausapin lalo na’t their hormones are raging.

Sila ang mas mapupusok. Sila ang mas walang pakialam sa mundo.

Sila ang may dramang kapag nagmahal, hahamakin ang lahat, masunod lamang ang tibok ng kanilang puso at puson.

Sila ang inyong gaba­yan. Sila ang inyong pakatutukan.

Hindi sina Pia Wurtz­bach at Marlon Stockinger.

The two are adults who obviously now better. Let us just hope for their happily ever after.