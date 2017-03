Pia, hindi sapat ang alindog upang ibangon ang turismo

IF you are a department secretary at ang dahilan of your being is to make sure that you attract and lure foreigners to experience our islands, ­hindi ka dapat humaharap sa TV para sabihin na hindi kainaman ang numbers of foreign ­visitors sa bansa at ang dahilan nito ay media at si Bise Presidente Leni ­Robredo.

Ms. Wanda Corazon Teo, can you not be more creative in the finger pointing?

Ano ang gusto ninyong i-report sa media, “only the true, the good and the ­beautiful”?

Sino ba ang promotor sa extra judicial killings?

‘Kakadabog ng bangs ang katotohanan na hindi mo ba kayang aminin na hindi sapat ang efforts at drive of your department kaya takot na ­takot kunyari ang foreigners na pumunta sa bansa natin?

Backtrack tayo a little…

Para saan ang bonggang-bonggang Miss Universe na ginanap sa lupang hinirang?

Wala pala itong itinulong sa tourism efforts?

Between the ­pageant until now, mananalig ba ako na wala itong ripple effect?

Should we take hook, line and sinker na because of all the media reports on EJK and the VP’s swipe against the drug drive, ayaw na nila tayong bisitahin?

Akala ko ba, si Pia Wurtzbach is considered as one of the best Miss Universe winners?

Ibig bang sabihin, ­mabilis kalimutan ang alindog at kariktan ni ­Wurtzbach at hindi ito sapat para mahalina ang mga banyagang dumugin ang ating mga isla?

Bakit kasi hindi ­ninyo ibahin ang ­pamamaraan of promoting the ­Philippines?

Sa dinami-dami of the supposed to be great people in your department, wala na kayong creative juices to sell the Philippines out there?

‘Pag nagbigay ba ako creative suggestions dito, bibigyan ninyo ako ng compensation?

Naku, ha, ­nakakaloka kayo!

Hindi ba ninyo ­kayang i-gather ang all world-class Filipinos, in the various field of arts, to pitch and promote ang Pilipinas nating mahal in one contemporary and hip commercial?

Hindi n’yo man lang ba pinapanood ang ­advertisements ng Korea, Hongkong, Singapore at Malaysia — truly Asia — para makita ninyo how they perfectly mix modern day realities, cultural heritage sites and contemporary culture, food, fashion and of course, their people?

Ayaw ba ninyong gumawa ng short films or documentaries ­featuring foreigners who fell in love and are currently here in the Philippines at pinili na itong home nila?

Hindi ba ninyo ­kayang himukin ang big name stars like Coco Martin, Alden Richards, Sarah Geronimo, JaDine, KathNiel, LizQuen and let them participate in the many street ­dances and fiestas, chronicle and make it a engaging TVC?

Hindi n’yo rin keri na i-gather ang lahat ng international film award winners natin, make a Vanity Fair-like ­pictorial for them and pitch the Philippines as Asia’s ­Acting Giant?

Ang victories natin sa international beauty pageants, hindi n’yo ba kayang gawan ng ­promo blitz na ang drama ay the beauty of the Philippines, a montage of all the winning moments sa Ms. Universe, Ms. World, Ms. International at Ms. Earth?

Ang dami-dami pang pwedeng gawin para ibenta ang Pilipinas sa ibang bansa kaya sobrang babaw ang mga ­itinuturo ninyong rason kaya ­dwindling ang pagdating ng mga tao.

Walang suicide ­bombers sa atin. Walang trippers na bumabaril sa mga tao dahil sa galit o ngitngit.

Walang major, major terrorist attacks.

Pero kahit pa ang mga isinulat ko eh nangyayari sa mga ibang ­bansang mas progresibong bansa sa atin, they don’t blame media and their VP’s for the ­tourist decline.

So, Madam Teo… media ba at si VP Robredo ang dapat sisihin? Bakit tila wala kang culpability sa mga panyayari?

Ikaw ang nakaupo ­riyan, magtrabaho ka.

Huwag ‘yung kukuda ka na parang wala kang pagkukulang.