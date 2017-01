Pia, hinanap si Maxine para yakapin

HINDI kami nag-expect na makaka-back-to-back win si Maxine Medina for the Philippines dahil alam naming sobrang weakness niya ‘yung Q&A portion.

Kung tutuusin ay parang kay Maxine natapat ang pinakamadaling tanong doon sa Top 6, but as expected ay ­hindi niya nasagot nang tama ang, “What is the most significant change you’ve seen in the world in the last 10 years?”

Gumamit pa siya ng ­interpreter na hindi namin ma-get kung bakit Tinagalog pa ‘yung tanong ni Steve Harvey, tapos ay English ang naging sagot ni Maxine.

Sabi ni Miss Universe 1973 ­Margie Moran, dapat ay nag-Tagalog na lang si Maxine sa sagot nito.

Para sa amin, mapa-Tagalog man o Ingles, wala sa lengguwahe ang problema kundi nasa laman.

In the end ay nananaig pa rin talaga kung sino ang MAY SUSTANSIYA.

Actually, good enough na uma­bot sa Top 6 si Maxine. Magpasa­lamat na tayo roon dahil ito ‘yung deserved niya.

Kaya nag-congratulate at nagpasalamat sa kanya ang maraming celebrities kahapon gaya nina Megan Young, Senator Grace Poe, Senator Kiko Pangilinan, Anne Curtis, Vice Ganda, Ogie ­Alcasid, Carmina Villarroel, Yeng Constantino at iba pa para sa performance niya.

In fairness ay ang ganda nu’ng shot na magkayakap sina Maxine at Pia Wurtzbach.

As in hinanap pa raw talaga ni Pia si Maxine para yakapin after nitong ipasa ang korona kay Miss France.

Heartwarming ang gesture na ‘yon ni Pia, na ginawan agad ng memes at art work ng ibang fans, na nagmukhang Philippine flag ang dalawa.

Naka-red gown kasi si ­Maxine at naka-blue gown si Pia. ­Nilagyan lang ng dilaw na araw at tatlong ­bituin sa bandang ulo nila ay ­bandila na ng Pilipinas.

Better luck next time na lang, guys!