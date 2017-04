Pia, gumawa sana ng paraan para makita ni Marlon ang kambal na anak!

ABANGERS pa rin ang publiko sa reaksyon ni Pia Wurtzbach sa balitang pagkakaroon ng kambal na anak ng boyfriend niyang si Marlon Stockinger sa isang modelo.

Parang biglang tumahimik ang magkasintahan na napaka-high profile ng relasyon at laging laman ng mga balita, lalo na ng social media.

Matagal nang bulung-bulungan ‘yung pagkakaroon ng kambal na anak ng guwaping na race car driver, pero nang mausisa ng press si Pia tungkol dito, ang sagot niya ay, “I don’t know anything about that.”

Was she the LAST ONE TO KNOW?

As in alam na ng marami, pero siya pala itong walang idea tungkol sa bagay na ‘yon?

For a Miss Universe ay parang hindi nakaka-EMPOWER na she was kept in the dark ng kanyang nobyo at ni wala siyang alam tungkol dito.

Inilihim ba ito sa kanya ni Marlon kaya may balitang NAG-AWAY sila at in-unfollow nila ang isa’t isa sa Instagram, pero after a while ay nag-follow-han ulit sila?

Ibig kayang sabihin ay nag-WARLA sila sag­lit, tapos ay nag-kiss and makeup din pagkatapos?

Nu’ng Linggo ipinalabas ang swit-switang episode nina Pia at Marlon sa Gandang Gabi Vice, na nai-tape nila bago pumutok ang isyu kay Marlon.

Kapansin-pansin na wala man lang tweets ang dalawa tungkol sa nasabing GGV guesting, samantalang nag-tweet pa si Marlon tungkol dito a few days before.

Dahil naging very open ang dalawa sa social media, obvious ‘yung tila biglang PANLALAMIG ng dating napakainit nilang romansa.

Sa grand fountain unveiling ng Okada Manila nu’ng Biyernes ay solo flight si Pia at hindi niya kasama ang kanyang hunky boyfie.

Ang daming nakapansin na bukod sa nag-iba ang aura ni Pia sa bagong gupit niyang buhok ay ang baba ng energy niya and she was not her usual bubbly self.

Kita rin sa mga mata niya na malungkot siya at parang galing pa siya sa iyak.

Ang huling event na dinaluhan ng magdyowa na magkasama ay ang Celebrate Mega 25 sa Sofitel nu’ng March 27.

Kalerky ang reaksyon ng ibang netizens sa isyung ito about Pia and Marlon, na ang sabi nila ay KASALANAN ito ni Pia DAHIL EASY TO GET SIYA!

Aray koh!

ANG HARSH, MGA BES!!

***

Kung totoong hindi nagkaroon ng full disclosure si Marlon kay Pia hinggil sa bagay na ‘yon ay may karapatang magalit at sumama ang loob ni Pia.

Ang sakit ng feeling nu’ng sa media mo pa malalaman ang katotoha­nan dahil ipinagkait ‘yon sa ‘yo ng taong minahal mo.

Mukhang palaban at hindi patitinag ang mo­delong si Kit Barraquias.

Buong ningning nitong inamin na si Marlon ang biological dad ng kambal niyang anak.

Wala na raw silang communication ni Marlon dahil matagal na kung anuman ‘yung namagitan sa kanila at pareho na silang nag-move on sa mga buhay nila.

Kaya walang dahilan para itago ‘yon ni Marlon kay Pia dahil past na ‘yon.

At 18-anyos lang si Marlon noon, as in ba­gets na bagets nang ma­ging magdyowa sila ni Kit.

7-anyos na ang kambal na NEVER pang nakita ang ama nila kahit kailan.

Itinanggi ni Kit na binayaran siya ng pamilya ni Marlon para manahimik at wala raw bad-blood sa pagitan nila.

In fairness ay hindi raw naghahabol ng pera o ng kung anuman si Kit mula sa Fil-Swiss racer.

At handa si Kit na ipasailalim sa DNA test ang mga bata para patunayan kung sino ang ama ng mga ito.

Actually, mas bongga si Pia kung siya mismo ang magre-reach out sa kampo ni Kit para magkita si Marlon at ang twin daughters na never pa nitong na-meet.

Ang pictures ng kambal ay nakakaladkad na rin sa social media dahil sa kontrobersyang ito.

Mas QUEENLY ang dating kung isasantabi ni Pia ang personal feelings niya at gagawa siya ng paraan para makilala ni Marlon ang mga anak nito.

Bukod sa maa-appreciate ni Kit ang selfless effort niya ay pupurihin pa ng madla ang beauty queen attitude niya.

Kung talagang mahal niya si Marlon ay tatanggapin niya ito nang buong-buo kahit pa may anak na ito.

Ang tanong: KERI ka­yang gawin ‘yon ni Pia?!