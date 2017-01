PIA, 4 MONTHS NA BUNTIS!

By Jun Lalin

FOUR months pregnant na pala si Pia Guanio sa second child niya, pero hindi pa halata ang umbok ng kanyang tiyan.

Nagkukuwentuhan lang kahapon sina Pia at Pauleen Luna, kaya narinig namin na buntis na naman ang una.

Four years old na ang first child ni Pia, kaya tama lang na sundan na nila ‘yon.

Biniro namin si Pauleen na kailan naman sila magkaka-baby ni Bossing Vic Sotto.

Inaayos na raw nila ang tungkol sa bagay na ‘yon!

Hindi natuloy ang cremation sa mga labi ng yumaong actress/producer na si Donna Villa noong Miyerkules,

Ayon sa assistant producer ng misis ni Direk Carlo J. Caparas, dapat ay 3:00 PM noong Miyerkules ang cremation, pero nakiusap daw ang mga anak ng yumaong actress/producer na nga­yong gabi na lang gawin ‘yon.

“Nakiusap sina CJ at Peach na huwag munang i-cremate ang Mommy nila, kaya bukas nang gabi na lang ang cremation dahil ‘yon naman ang huling araw ng lamay rito sa Maynila at sa Sa­turday, maagang-maaga ang flight nila pa-Cebu,” kuwento ni Tita Nene sa amin kahapon nang tawagan namin siya.

Iuuwi ang mga abo ni Tita Donna sa lugar nila sa Cebu.

Samantala, ayon kay Peach, tanggap na niya ang nangyari sa kanyang mommy, kaya nang makausap namin siya ay medyo okey na siya.

“Tanggap ko na po. Kailangang magpaka­tatag,” sabi ni Peach.

Sabi namin kay Peach, ang pangarap sa kanya ng mommy niya ay ang ma­ging mahusay siyang direktor katulad ng daddy niya.

Si Peach din kasi ang nahihilig sa mga ginagawa ng kanyang daddy at may alam din siya sa production side.

Si CJ naman, sinabihan namin na magpapayat dahil natutuwa si Tita Donna kapag sinasabi ng mga kakilala na magaling itong umarte at dapat na ipagpatuloy ang pag-aartista.

“Opo, sa stress din po namin ngayon, kahit hindi ako mag-diet, papayat po ako. Saka pagbubutihin ko na po ang pag-aartista,” sabi ni CJ sa amin.

Si CJ ang isa sa mga bida sa latest movie nina Direk Carlo at Tita Donna na Kamandag ng Droga.

Malat at masama ang pakiramdam ni Maja Salvador nang makita namin siya sa opening ceremony kahapon ng PBA D-League sa Ynares Gymnasium sa Pasig City,

Matindi kasi ang kanyang sipon, pero “the show must go on” pa rin ang drama ni Maja.

Kahit may sakit na siya ay hindi niya ginawang dahilan ‘yon para hindi siputin ang naturang event.

Si Maja ang muse ng AMA OED, kila­lang computer school na ang D-League team ay kinabibilangan ng da­ting De La Salle University’s Green Archer top player na si Jeron Teng.

Si Jeron ang nagbigay ng flowers sa kanilang muse at maraming kinilig, huh?!

Pero kahit kinilig ang mga tao, alam naman na may girlfriend na rin si Jeron, ang da­ting courtside reporter ng DLSU na si Jeanine Tsoi.

Anyway, naging mas interesting ang first game ng AMA OED kahapon dahil si Maja ang muse nila at si Jeron pa ang pinakasikat nilang player!