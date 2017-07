PHOEBE, MANANG NA TIBO ANG ISTILO

LUMAPIT at bumati­ sa amin si Phoebe Walker­ nang makita namin siya sa press launch ng Cignal Entertainment ­kamakailan sa EDSA Shangri-La.

Nasa cast si Phoebe ng horror series na Tabi Po kung saan kasama pa rin niya si AJ Muhlach, na leading man niya sa action flick ng Viva Films na Double Barrel.

Masaya at excited ang 25-anyos na Viva star dahil iba-iba ang ­ginagawa niya.

After niyang makilala­ at magka-award bilang Madre Cecilia sa horror movie­ na Seklusyon (nu’ng MMFF 2016), meron siyang action movie, horror na pan-TV at may comedy show rin siyang gagawin for another ­cable channel.

Mapapasabak sa aksyon ang tisay na dala­ga sa Double Barrel (Sige! Iputok Mo!), pero hindi pa rin mawawala ang pa-sexy dahil may mainit na love scene sila rito ni AJ.

Inamin sa amin ni Phoebe na meron siyang boyfriend na isang Pinoy businessman.

Medyo conservative ito, kaya pinag-uusapan muna nila ang gagawin niyang daring at sexy scenes.

Hindi puwede ‘yung bigla na lang siyang sasabak na hindi niya pinapaalam kay non-showbiz boyfie.

One year & 2 months na sila nito kaya sila na nang gawin ni Phoebe ang Seklusyon kung saan meron siyang frontal ­nudity.

Medyo isyu sa kanyang BF ang hubaran, pati sa parents niya na ayaw na palagi na lang siyang nagbibilad ng ­katawan sa pelikula.

Happy si Phoebe sa Double Barrel dahil napag-usapan nila nina Boss Vic del Rosario at Direk Toto Natividad na wala siyang breast exposure dito.

Sa uncut version ng Seklusyon ay whole body ang ibinuyangyang niya.

Hindi raw nila pinag-awayan ‘yon ng nobyo niya, hindi lang ito sanay sa mundo ng showbiz.

“He’s not restricting me naman. It’s still my decision at the end of the day. Kaya ko nga nagagawa ‘yung mga love scene na ‘to,” bulalas ni Phoebe.

Pero puwede pa ba ­siyang um-all out, halimbawang bigyan siya ng sexy launching movie ng Viva?

“All out? Mapag-uusapan po namin ni Boss ‘yan, pero kasi, ang last naming usapan was ‘yung direction, medyo pa-mainstream, pa-TV, ganyan.

“So kung mababawasan ‘yon (paghuhubad), I think it could be better.”

Sakaling gumawa siya ng mapangahas na pelikula, okey lang ba sa kanya na maghiwalay sila ng boyfriend niya?

“Naku, huwag naman. Hindi naman siguro­ kami maghihiwalay,” ­natatawang pakli ng sexy star.

Eh bobongga naman ang career niya eh, pero wala siyang boyfriend. Keri?

“Ha! Ha! Ha! Siguro I’ll always look for balance. Kasi, ayoko rin naman na makilala akong bold star. Gusto ko, ­aktres na magaling. ‘Yun po ang gusto ko.

“Although there’s nothing wrong with that naman. Kasi, marami namang batikang aktres na dumaan sa ganyan na well-respected in this ­industry, ‘di ba?

“‘Yun lang naman ang habol ko. Ang goal ko every time may sexy role ako is mahigitan ng performance ko ‘yung paghuhubad o pagpapa-sexy.”

In real life ay may pagka-conservative ­talaga si Phoebe.

‘Pag nagbi-beach siya, nagbi-bikini siya pero hindi siya nagpipiktyur para i-post sa social media.

“Ewan ko, siguro may pagkamanang na may pagkatibo na ewan ‘yung style ko.

“So ‘yung pagpapa-sexy, kumbaga salungat (sa pagkatao ko).

“But I think that’s what makes it interesting. Kasi, hindi talaga ganu’n ‘yung pagkatao ko.

“So, if I portray sexy roles, alam kong may konting flavor ‘yon na iba.”

Hirit pa ng Fil-Am na dalaga, “Hindi ako magimik, hindi ako mainom. Bahay, gym lang ako.

“Hindi ako party girl. I don’t drink, I don’t smoke.”

Talaga ba? Wow, ang wholesome! Ayaw ni ­Ellen Adarna!

“Ha! Ha! Ha! Ha!” tawa niya.

Sumasayaw pala si Phoebe sa ASAP every other Sunday.

Wish niya na next time ay magkateleserye­ naman siya. Bet ­niyang mapasama sa Ang Probinsyano.

Isa sa mga direktor ng actionserye ni Coco Martin ay si Direk Toto Natividad na direktor nina Phoebe at AJ sa Double Barrel (Sige! Iputok­ Mo!).

August 2 ang showing nito sa mga sinehan nationwide.