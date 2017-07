PHOEBE AT AJ, WALANG SUOT SA LAMPUNGAN

NO TONGUE ang paki­usap ni Phoebe Walker sa mga nakaka-kissing scene niya.

Sa action movie na Double Barrel (Sige! Iputok Mo!) ay si Phoebe ang leading lady ng newest action star ng Viva na si AJ Muhlach.

May kissing scene at love scene sila sa pelikula.

Sey ng tisay na sexy star, napag-usapan nila ni AJ bago ang nasabing eksena na gusto niya ay sarado ang bibig at walang kasamang dila.

Kumustang kahalikan si AJ?

“Ano naman, nag-usap kami na ‘pag kissing scene, close lips. Walang something-something na ano,” pakli ni Phoebe.

Eh hindi ba, ‘pag mas­yadong ramdam ‘yung eksena, minsan ay hindi maiiwasan ang mga gano’n ‘pag intimate scenes?

“Hindi naman. Kasi, aware naman ako sa nangyayari na this is just acting, this is a love scene that we have to do for the movie.

“So, remained close (ang lips nila sa halikan).”

Sumunod ba si AJ sa sinabi niya na dapat ay closed lips at no tongue?

“Yes, oo naman.”

Masarap bang humalik si AJ?

“Paano po ba ‘yung masarap na halik? Ha! Ha! Ha!

“Yes, okey naman. Nagustuhan naman ni Direk! Ha! Ha! Ha!” tawa ng tisay na dalaga.

***

Si AJ naman ang tinanong namin.

Kumustang ka-love scene si Phoebe?

“Siyempre ako, med­yo kinakabahan ako before gawin ‘yung love scene since first time kong gumawa ng love scene at intimate po talaga ‘yung love scene.

“So, mas naging komportable ako nu’ng makausap ko si Phoebe. At habang ginagawa namin ‘yung scene, wala akong na-feel na kahit anong ilang sa kanya and wala akong na-feel na kahit anong ilang niya sa akin.

“Napag-usapan namin na mabuti. Nakapag-workshop kami, napag-usapan namin sa sensuality workshop ‘yung gagawin namin. Napag-usapan namin kung anong limitations namin,” ani AJ.

Sinabi sa kanya ni Phoebe na no open mouth kissing at walang tongue sa halikan nila?

“Yes, at saka ako rin po kasi, ewan ko kung tama ang dinig ko na mas hindi magandang tingnan sa screen ‘pag may tongue.”

Hirit ni Phoebe, “Parang sloppy raw ‘pag may dila, eh. Sa screen.”

Dugtong ni AJ, “Ayun, mas ginusto ko pong maproteksyunan si Phoebe doon sa scene.

“Kasi nga, siyempre kahit sanay na ‘yung camera man, siya rin, siguro sa sarili niya, napi-feel niya na may konting takot o kaba.

“Siyempre, katawan mo ‘yun, eh. Kaya nga natin tinatago sa damit natin ‘yon. Pinrotekta­han ko lang talaga siya sa scene namin.”

Isa lang ang love scene nila sa Double Barrel, tapos ay isang suggested lang na hindi na natuloy sa lampungan.

Ani Phoebe, wala silang mga suot nang gawin nila ang love scene, may takip lang na plaster ang kanilang mga harapan.

Sabi ni AJ, nilagyan muna ng napkin ‘yung nota niya at saka ito tinakpan ng plaster.

Gentleman si AJ, sabi ni Phoebe. Tinatakpan siya nito ‘pag hindi pa take.

Closed set sila nu’ng love scene at professional ang pagka-execute dito ni Direk Toto Natividad.

Sey ni Phoebe, walang nakatakip sa dibdib niya nu’ng sinu-shoot nila ang eksena, pero wala siyang ipinakita sa screen.

***

Ayon sa MMFF 2016 Best Supporting Actress winner (para sa Seklusyon) na si Phoebe, malaking transition sa kanya ang horror film to action.

Naghanda siya para sa Double Barrel dahil first time niya ritong gumanap na mahirap. Usually kasi ay Inglisera, mayaman at kolehiyala ang roles niya.

Masang Pinay ang karakter niya rito at ami­nado siyang medyo mahirap dahil action movie ito.

Kaya feeling niya, kailangan niyang ipakita kung ano ‘yung kaya niya ng 100%.

“Hindi lang puwede na riding on sa napanalunan ko last year. Ako rin sa sarili ko, gusto ko ring ma-try ‘yung action at magmukhang maganda ‘yung pelikula,” sambit ng 25-anyos na sexy star.

***

Ang dating wholesome young actor na si AJ Muhlach ay iniba ni Direk Toto ang itsura at ginawang barumbado ang dating sa Double Barrel.

Ito ang biggest movie break ni AJ na dating ipinapareha kay Nadine Lustre bago pa sumulpot sa eksena si James Reid.

Very thankful ang 25-anyos na binata sa Viva na hindi tumitigil sa pagpu-push sa kanya.

Sa tagal ng panahon ay hindi siya nawalan ng projects sa kampo ni Boss Vic del Rosario.

Pakiramdam ni AJ, nahanap na niya ang genre na gusto niya at bagay sa kanya. Sana raw ay makilala siya bilang isang action star.

Sige! Iputok Mo! ang second title ng Double Barrel. Hirit namin kay AJ, sa ‘putukan’ pala siya nababagay at dito siya mas enjoy.

Aniya, marami siyang putukan scenes dito at meron siyang eksenang tumatakbo siya sa iba­baw ng bubong na naka-briefs lang.

Sa August 2 ang showing nito sa mga sinehan nationwide.