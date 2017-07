PHL VOLLEY TEAMS BRONZE SA ASEAN GAMES SA SINGAPORE

Nakuntento ang Phi­lippine boys at girls volleyball team sa bronze medal matapos yumuko sa kanilang Indonesian rivals noong Miyerkules sa Asean School Games sa Republic Polytechnic sa Singapore.

Sa pangunguna nina Daffa Adryanshah Muhammad, Nurhidayat Kaula, Damar Saputtra Okky, na pawing may taas na 5’8”, ginamit ng mga ito ang jump serves, upang dominahin ang mga Filipino boys sa straight sets, 25-15, 25-19, 25-23.

Walang maisagot ang mga Pinoy sa atake ng matatangkad na Indons. Yumuko din ang Pinay spikers sa Indonesian team, 18-25, 20-25, 16-25.

Samantala, matapos ang boys games, ang Volleyball Sports Committee ng Singapore ay pinuri si Kenneth Roi Culabat, miyembro ng boys team, matapos nitong ibalik ang ilang mahahalagang gamit na natagpuan sa restroom.

Isang hand-written letter ang ipinaabot ng komite kay Culabat na nagsasaad ng: “Dear Kenneth Roi De La Rosa Culabat, the volleyball sports working committee appreciate your character in and out of the court. You have raised the image of your country,”

“Congratulations to your country and family for raising a fine gentleman. Thank you.”