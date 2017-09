PHL suspension ng IOC, mas maganda?

Mas mabuti pa umanong suspendihin na lang ng International Olympic Committee ang Pilipinas sa mga international games kaysa laging nagkakalat.

Opinyon itong binitawan ni dating Philippine Sports Commission chairman Perry Mequi sa halos tatlong oras na pagtitipon at pag-uusap kahapon ng ilang past and present sports leaders sa Rizal Memorial Coliseum.

Tumbok ng usapan ang pagpapababa na sa puwesto kay Philippine Olympic Commission Peping Cojuangco na nagsimulang manungkulan noong 2005, at balak pa raw manatili hanggang 2020 o pagkatapos pa ng Tokyo Olympics.

Kung si Mequi ang masusunod, mas maganda pa raw na suspendihin ng IOC ang Pilipinas. Ilan sa international competitions na hawak ng IOC ang Olympics, Asian Games, Southeast Asian Games.

“If the suspension comes from the IOC, fine. Kaysa lagi na lang napapahiya ang ating mga atleta sa competitions,” ani Mequi, pangalawang chair ng PSC na nanungkulan noong 1992-93 pagkatapos itatag ang government sports agency noong 1990 kapalit ng Project: Gintong Alay.

Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon sina Phil. Volleyball president Edgardo Cantada, Phil. Swimming League officials Nikki Coseteng at Susan Papa, dating Phil. Football Federation pres. Johnny Romualdez, Phil. Dragon Boat Federation prexy Marcia Cristobal, Rowena Unsay na kumatawan kay Gymnastics Association of the Phils. president Cynthia Carrion.