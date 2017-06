PHL IDI-DISQUALIFY?

Malabo kung makakapagpadala ang Samahang­ Basketbol ng Pilipinas (SBP) ng national men’s basketball team para magdepensa ng titulo sa 29th Southeast Asian Games 2017 sa Agosto 19-30 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Napag-alaman kahapon kay Team Pilipinas SEA Games chef de mission Cynthia Carrion na minamadali na ng Malaysian SEA Game Organizing Committee, na makuha ang listahan ng ipapadalang ­koponan ng Pilipinas sa basketball bago natapos ang deadline kahapon, Hunyo 22.

“They (SBP) asked if they could submit the lineup on the 27th June, but I told them that the MASOC is strictly waiting for the lineups, especially in ­basketball.

They (other countries) are finding reasons to disqualify us so I told them (basketball team) not to delay the list of athletes since the Philippines is considered as a top contender,” bulalas ni Carrion.

Kumpleto na halos ang komposisyon ng 37 ­national sports associations na lalahok sa nasabing bilang mula sa 38 sports biennial sports extravaganza­ matapos na magsumite ng kanilang listahan ang ­huling apat na sports na aquatics, sailing, water ski at wakeboarding.

Nabatid din mula kay national basketball coach Chot Reyes sa panayam na wala pa ring partikular na manlalaro na kanilang napag-uusapang maipapadala sa SEAG dahil nakatuon lamang ito sa nakatakdang salihan na Jones Cup at FIBA World Cup sa Hulyo at Agosto.

“We have yet to talk on the lineup to the SEA Games. I guess that we’ll have to be discussed with the PBA Board. But right now, our main focus and concern is the coming stint in Jones Cup and the FIBA World Cup,” ani Reyes.

Inisyal na sinumite lang ng SBP kay Carrion ang tatlong pangalan para sa SEAG lineup sina Kobe ­Paras, Kiefer Ravena at Christian Standhardinger at nakatakda naman makipag-usap ngayon sa MASOC ang huli upang kumpirmahin ang mga ipapadalang atleta at kumpirmahin ang paglahok ng bansa sa ­palaro.