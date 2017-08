Philippine Rise tampok sa cabinet meeting

Sumentro sa usaping may kinalaman sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan at isyu sa Philippine Rise ang idinaos na cabinet meeting nitong Lunes ng gabi, Agosto 7 sa Malacañang.

Ito ang ipinagbigay-alam ni Presidential spokesperson Ernesto Abella kahapon.

“A major part of the Cabinet Meeting last night (Agosto 7) was taken up by detailed discussion on matters pertinent to the National Youth Commission; and matters pertinent to the Philippine Rise,” nakasaad sa inaabot na pahayag ni Abella sa media.

Hindi naman na nagbigay ng iba pang detalye ang tagapagsalita ng Palasyo kung ano ang partikular na usapin na hinimay sa mga nasabing paksa.

Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-17 Cabinet meeting matapos ang back-to-back na courtesy call nina Australia Minister for Foreign ­Affairs Julie Bishop at US Secretary of State Rex ­Tillerson sa Malacañang.