Philippine Death Squad, bagong vigilante ni Duterte

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kung dati’y Davao Death Squad (DDS) ang kinatatakutang vigilante group na pumapatay ng tao, nag-evolve na umano ito at naging Philippine Death Squad (PDS) nu’ng nasa Malacañang na si Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ang ibinunyag ni Senador Antonio Trillanes IV.

Base sa nakalap umanong impormasyon ni Trillanes, ang PDS ang nasa likod ng extra-judicial killings (EJKs) sa mga pinaghihinalaang sangkot sa drug operations sa bansa.

Ang PDS ay binubuo umano ng mga miyembro ng Philippine National Police Academy (PNPA) Class ‘96 na kinabibilangan ni Supt. Marvin Marcos, ang dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Region 8 na kinasuhan ng murder dahil sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Epinosa, subalit ibinaba ng Department of Justice (DOJ) ang kanilang kaso.

“Meron kaming mga impormasyon na itong grupo nila Superintendent Marcos at ilang mga classmate nila ay ito nga yung mga nag-e-execute nung extrajudicial killings,” pagsisiwalat ni Trillanes sa isang forum sa Senado.

Sinabi ni Trillanes na pinumumunuan ang PDS ng isang Supt. Leonardo na kumpare ni presidential son at Davao City Vice-Mayor Paolo Duterte.

Ang trabaho umano ngayon ni Supt. Leonardo ay kapantay ng dating ginagawa ni Sonny Buenaventura ng DDS noong mayor pa ng Davao City ang Pangulo.

“Iyan yung pinaka-Sonny Buenaventura nitong Philippine Death Squad ni Duterte,” diin ng senador.

Ang PDS ay binabayaran umano ng P10,000 hanggang P1 milyon, depende sa status ng taong kanilang napapatay.

Ang mayor na sangkot sa drug trade ay may katumbas na isang milyong pisong patong sa ulo, habang ang mga ordinaryong tulak ng droga ay P 10,000.

Hinuhugot umano ang pondo sa intelligence fund ni Pangulong Duterte, lalo pa’t hindi naman masyadong binubusisi ng Commission on Audit (COA) ang intelligence fund ng Office of the President.